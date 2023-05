Kira Linn Adakan Konser di Goethe Institut Jakarta

SAKSOFONIS bariton Jerman Kira Linn bersama band Linntett mengadakan konser di Goethe Institut, Jakarta, Rabu (24/5). Konser itu merupakan bagian dari tur perdana di Asia Tenggara, juga bertepatan dengan perilisan album ketiganya, Illusion.

Di Indonesia, Linn dan Linntett tampil di Goethe-Institut Bandung dan Jakarta, pada 21 dan 24 Mei.

“Album ini mencerminkan emosi campur aduk yang saya alami pada waktu pandemi. Meskipun ini bukan inspirasi saya dari luar, saya mendapati perasaan saya sangat intens dan saya berusaha mengekspresikan semuanya melalui musik dan kata kata,” ungkap Linn dalam konferensi pers di Goethe Institut Jakarta, Rabu (24/5).

Baca juga: Prigel Pangayu Anjarwening Pancarkan Pesona Lewat Campursari

Dalam konsernya di Goethe, Linn dan Linntett menampilkan 10 lagu, yaitu, Illusion, Earth, Slow Motion, Rage, That Thing, Numb-ers, Under Water, Zoom, Glitchdragon, Woman to Sky.

“Kami sangat senang bisa membawa Kira Linn’s Linnttet ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk menampilkan kepada pecinta jazz perpaduan gaya menarik saat Linn mengeksplorasi beberapa gaya baru dalam album teranyarnya,” ungkap Kepala Bagian Program Budaya Goethe-Institut Indonesien Ingo Schoningh di Goethe Institut Jakarta, Rabu (24/5).

Pada tur perdananya di Asia Tenggara, Linn dan Linntett melangsungkan konser di Vietnam, Thailand, Indonesia, dan Malaysia.

Baca juga: Besok Kita Pergi Makan, Apresiasi Sal Priadi untuk Para Pekerja Keras

Selain konser, Linn dan Linntett juga melaksanakan lokakarya musik di Universitas Pelita Harapan Jakarta dan di Bandung bersama Komunitas Ruang Putih. Dalam lokakarya tersebut, Linn dan Lintett memperkenalkan dan menjelaskan instrumen musik mereka.

Sebab, dalam album Illusion tersebut, Linn dan Linntett mencoba melampaui berbagai genre secara bersamaan, yaitu jazz, pop, indie, elektro, neo-soul, dan RnB. (Z-1)