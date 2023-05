Raissa Anggiani Mencoba Lampaui Batasan Lewat Musik

Raissa Anggiani pantang menyerah mengejar kecintaannya pada musik dan kini berhasil menunjukkan keunikannya. Pelantun lagu Kau Rumahku itu memukau pendengar dengan alunan lagu-lagu folk-pop dan bedroom pop.

Memulai karier musik pada usia muda mungkin terasa menakutkan. Namun, Raissa Anggiani yang telah mulai bernyanyi dan menulis lagu sejak kelas empat SD justru menemukan kedamaian saat bermusik.

Raissa percaya kesederhanaan merupakan kekuatan dalam karya-karyanya. Keinginannya untuk bereksperimen telah membantunya melampaui batasan yang ada.

Baca juga: Yuk Mengenal Raissa Anggiani, Jebolan Spotify RADAR 2022

Saat memulai karier, Raissa tidak menyangka akan berada di titik ini, sampai akhirnya ia menjadi bagian Radar Indonesia 2022, bagian kampanye yang diluncurkan platform streaming Spotify.

Perempuan berusia 19 tahun itu memulai debut pada 2020 dengan lagu duet berjudul if you could see me cryin' in my room bersama Arash Buana. Pada 2022, lagunya pun mencapai lebih dari 100 juta streams di Spotify.

Masuk sebagai musikus di program Radar pun diklaim memberinya impak signifikan dengan 151% peningkatan pendengar bulanan, 629% peningkatan pengikut di halaman musikus, dan 790% penaikan jumlah stream selama setahun terakhir.

Baca juga: Naura Ayu dan Sembilan Musikus Baru Masuk Radar Indonesia 2023 Spotify

“Rasanya luar biasa sekali bisa berada di posisi sekarang ini, apalagi buat aku yang terhitung masih baru di industri musik. Masuk di program Radar juga membuka pintu untuk banyak kesempatan luar biasa, salah satunya adalah menjadi ambassador Equal,” kata Raissa, dalam keterangan tertulis, Selasa, (16/5).

Pada Oktober 2022, ia juga dipilih menjadi ambassador Equal, mendapatkan ekspos secara global dengan muncul di papan besar di Times Square New York, AS. Ia merasa senang karena bisa muncul dalam kesempatan sama di program itu seperti idolanya, Billie Eilish dan Olivia Rodrigo.

Terbaru, lagunya berjudul Kau Rumahku sudah bertengger di 10 besar tangga lagu mingguan Spotify Indonesia selama 23 minggu berturut-turut, serta diputar lebih dari 94 juta kali.

Kini, Raissa sedang mempersiapkan mini album dengan berkolaborasi bersama beberapa produser, menciptakan apa yang selama ini ingin ia bawa dalam musiknya: tempat peristirahatan untuk pendengarnya dan melodi yang mampu mengetuk pintu hati mereka.

(Z-9)