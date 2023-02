Stand Atlantic Rilis Single Kill[h]er

BAND rock asal Australia Stand Atlantic kembali dengan single berapi-api yang penuh semangat, Kill[h]er, yang menjadi salah satu anthem mereka yang penuh gairah.

Lagu yang ditulis di sebuah kamar hotel kecil di Los Angeles itu membawa semangat dan cerita tentang menumpaskan keraguan diri.

Lagu itu merupakan rilisan pertama Stand Atlantic pada 2023 dan awal dari tahun baru yang penuh kekuatan bagi mereka.

Bonnie Fraser dari Stand Atlantic berbagi tentang lagu ini: "Sabotase diri itu menyebalkan, keraguan diri benar-benar membunuh bagian yang baik dari diri kita karena kita telah dikondisikan untuk berpikir bahwa kita tidak cukup baik. Ini adalah pengingat bagi diriku sendiri untuk tidak menyerah pada pikiran itu. pertumbuhan pribadi memang penting tetapi jangan sampai membuat kita lupa siapa diri kita. Terkadang aku suka mengingat-ingat diriku di masa lalu dan merindukannya."

Stand Atlantic tidak peduli dengan ekspektasi atau narasi. Mereka tidak ingin menceritakan sebuah kisah. Bahkan, mereka tidak ingin biografi ini ada.

Band ini sebelumnya telah merilis album ketiga mereka f.e.a.r. (f*ck everything and run) melalui Hopeless Records.

Setelah mengumpulkan lebih dari 20 juta stream gabungan dari single-single mereka seperti Hair Out, Deathwish (ft. nothing, nowhere), Pity Party (ft. Royal & the Serpent), dan Switchblade, mereka terus melanjutkan kesuksesan mereka dengan merilis album mereka.

Dengan album ini, para penggemar dibagikan sebuah kolaborasi baru berjudul Dumb, yang juga menampilkan Tom The Mail Man.

Band ini telah menuai berbagai pujian dari media internasional seperti AltPress, Rock Sound, Kerrang! dan masih banyak lagi, dan tidak akan berhenti dari momentum mereka dalam waktu dekat. (RO/OL-1)