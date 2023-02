Agnez Mo Menang Dua Penghargaan di Ajang WPVR 2022 Year-End Pinnacle Awards

PENYANYI Agnez Mo memenangi penghargaan untuk dua kategori di WPVR 2022 Year-End Pinnacle Awards, yaitu artis solo terbaik (best solo artist) dan lagu R&B terbaik tahun ini (R&B song of the year) untuk Patience.

"Merupakan suatu kehormatan untuk dinominasikan di antara bintang-bintang ini, tetapi memenangkan 2 dari 4 nominasi adalah anugerah," tulis Agnez Mo melalui unggahan di Instagram-nya di samping melampirkan foto poster dirinya dan beberapa penerima nominasi lain.

Sebelumnya, selain kategori artis solo terbaik dan lagu R&B terbaik tahun ini, Agnez Mo mendapatkan dua nominasi lain yaitu kategori artis R&B terbaik (best R&B artist) dan dan lagu terbaik tahun ini (song of the year).

Penyanyi berusia 36 tahun itu bersaing dengan nama-nama seperti Dua Lipa, Ed Sheeran, Harry Styles, dan Justin Bieber dalam kategori artis solo terbaik.

Dia juga bersaing dengan dengan Beyonce, Chris Brown ft. Wizkid, Doja Cat, serta Lizzo untuk kategori lagu R&B.

Masih dalam unggahan yang sama, Agnez Mo turut menyampaikan ucapan terima kasih atas cinta yang telah diberikan semua orang. Menurut dia, penghargaan ini menjadi hal yang baik untuk memulai 2023.

Agnez Mo juga menyebutkan bahwa lagu Patience menempati posisi sembilan dari 10 teratas di tangga lagu Radio R&B Amerika Serikat (AS) dan posisi 38 dari 50 teratas sebagai lagu R&B yang paling banyak diputar pada 2022 berdasarkan basis media.

WPVR 2022 Year-End Pinnacle Awards merupakan penghargaan yang dipersembahkan WPVR NY Platinum Vibes Radio, sebuah program siaran radio yang berbasis di New York, AS.

Selain Agnez Mo, penyanyi asal Indonesia lain yaitu Sorenza Nuryanti juga memenangkan kategori lagu indie pop terbaik tahun ini (indie pop song of the year) untuk single Reality Show (FF version) di WPVR 2022 Year-End Pinnacle Awards. (Ant/OL-1)