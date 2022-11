Lionel Richie Cetak Sejarah di American Music Awards 2022

PENYANYI legendaris Amerika Serikat Lionel Richie, 73, menerima American Music Awards (AMA) Icon Award, Senin (21/11) WIB, menjadikannya sebagai satu-satunya artis yang naik panggung AMA setiap dekade sejak pertunjukan dimulai.

Penghargaan untuk Richie itu diberikan oleh Smokey Robinson. Saat dia menerima penghargaannya, Richie berterima kasih kepada keluarga dan koleganya dan berbicara langsung dengan "superstar muda" yang berkumpul di ruangan itu sehingga dia dapat memberi mereka nasihat.

"Apa yang ingin saya katakan dan luangkan waktu ini adalah berbicara dengan superstar muda. Tuhan telah memberimu cahaya. Cahaya itu istimewa, cahaya itu hanya diberikan kepada beberapa orang," kata Richie, dikutip Selasa (22/11).

Juri American Idol itu melanjutkan, "Dia tidak mencoba memberi tahu Anda bahwa mobil Anda terlihat bagus, pakaian Anda terlihat bagus. Tuhan sedang mencoba memberi tahu kalian bahwa kalian dipilih untuk menginspirasi. Ambil kesempatan ini, cahaya itu ada pada diri kalian."

Setelah pelantun lagu Hello itu selesai berpidato, Stevie Wonder dan Charlie Puth naik ke atas panggung, dengan masing-masing bergiliran menyanyikan bagian dari hit terbesar Richie yang diiringi dengan musik piano.

Richie, memenangkan AMA pertamanya pada 1979. Dia telah menjual lebih dari 125 juta album dan memiliki empat Grammy Awards dan 12 hit No.1 di resumenya.

"Saya sangat berterima kasih atas karier yang telah membawa saya ke tempat-tempat yang tidak pernah saya bayangkan akan saya datangi, dari arena di seluruh dunia ke set studio hingga panggung AMA. Saya dapat mengingat satu pertama kali saya tampil di AMAs, menyanyikan We Are the World di antara musisi paling ikonik dari generasi saya," pungkas pelantun lagu Stuck On You itu. (OL-1)