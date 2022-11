Barry Can't Swim Rilis Single dengan Sentuhan Jazz

PRODUSER Inggris Barry Can't Swim (Joshua Mainnie) kembali dengan single terbarunya, Like The Old Days, yang dirilis lewat label musik Technicolour milik Ninja Tune.

Lagu yang sangat personal dan dekat di hati Barry itu menandai akhir dari tahun yang sangat sukses bagi produser yang sedang ramai dibicarakan.

Menampilkan perpaduan unik elektronika dengan sentuhan jazz, single Like The Old Days terdengar benar-benar groovy dengan rasa nostalgia yang hangat.

"Lagu ini selalu menjadi favorit keluargaku - ibuku memainkan demo lagu ini sebanyak lebih dari 250 kali," kata Barry.

Like The Old Days melihat ke masa lalu tetapi juga menjadi momen reflektif akan sejauh mana perjalanan Barry Can't Swim sebagai seorang musisi selama beberapa tahun terakhir.

Lagu ini turut mengingatkan Barry ketika kakeknya membelikan piano pertamanya pada usia 9 tahun, hingga ketika ia bekerja di jazz club di Edinburgh, serta saat ia bermain di band indie/rock pertamanya saat remaja.

"Ini selalu terasa seperti lagu yang sangat dekat," ujarnya. "Lagu ini memberikan suasana nostalgia dan saat-saat indah dan membuatku berpikir tentang keluargaku dan betapa hidupku telah banyak berubah di beberapa tahun terakhir ini. Kakekku kini berusia 90 tahun, dan ia memberi piano pertamaku setelah ia melihat iklan di koran untuk sebuah piano gratis 'untuk mereka yang mau merawatnya dengan baik'."

"Kemudian, berlanjut ke tahun ini, dimana aku bisa menampilkannya di atas panggung di festival FLY di kampung halaman kami di Edinburgh, di tempat dulu aku sering bermain-main ketika kecil. Benar-benar sebuah momen yang terasa penuh, rasanya cocok bagiku untuk menampilkan foto masa kecilku bersama kakekku sebagai artwork single ini," lanjutnya.

EP terbaru Barry, More Content meraih pujian dari berbagai media ternama seperti DJ Mag, Mixmag, Clash, Dance Wax, 10 Magazine dan Billboard, yang berkomentar, "Barry Can't Swim menciptakan musik yang membuat semangat musim panas terus ada seperti sebuah state of mind dibandingkan hanya musim biasa, semacam musik house yang jazzy dan penuh semangat yang tak hanya kamu dengarkan, tapi juga bisa kamu rasakan."

Ia juga mendapatkan nominasi One To Watch dari AIM Awards dan meraih nominasi di Scottish Alternative Music Awards 2021. Tidak hanya itu, Barry juga menjadi 'Ones To Watch for 22' versi The Blessed Madonna dan 'New Names for 2021' versi Annie Mac. (RO/OL-1)