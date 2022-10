Shye Rilis EP IDK It's Complicated

PENYANYI, penulis lagu, dan produser asal Singapura, Shye, merilis EP terbarunya IDK It's Complicated. Di EP terbarunya, Shye kembali membagikan musik-musik khas bedroom pop-nya dan membahas tentang berbagai tantangan dalam hubungan percintaan, pertemanan, dan tentang menemukan ruang yang nyaman bagi diri kita.

"Hidup di dalam dunia yang serba cepat terkadang terasa sulit, namun ada kesabaran tersendiri, terutama untuk diri kita sendiri. Sangat penting untuk bisa melalui semuanya dengan baik," jelas Shye.

Tentang pesan dan pengalaman sonik dari EP ini, Shye berbagi, "Arah yang aku ambil untuk EP ini jelas berbeda baik secara musik maupun lirik dibandingkan dengan karya-karyaku yang dirilis tahun lalu, 'Hello TRINITY'. EP ini lebih menyentuh suka dan duka, perjalanan dalam tumbuh dan menemukan identitas diri, serta momen tergila-gila saat jatuh cinta. EP ini sangat dreamy, namun serius dengan cara yang ringan, semua hal yang aku rasakan yang merangkum musik yang aku buat saat pertama kali memulai perjalananku di dunia musik. EP ini adalah pengingat bahwa perasaan dan hubungan dengan orang lain bisa menjadi rumit, membuat kita merasa tidak puas secara emosional namun sangat penting untuk mengingat bahwa hal-hal yang memang sesuai di hidup kita akan datang dengan sendirinya. Aku mempercayai hal itu." papar Shye.

Tentang single terbarunya, Build a Life, Shye menjelaskan, "Temukanlah seseorang (atau orang-orang) yang akan memelukmu erat dan membuatmu merasa dipahami, menerima dirimu apa adanya dan membuatmu bisa kembali percaya dengan kehidupan ini."

Shye akan menggelar konser pertamanya di Singapura sejak pandemi untuk merayakan perilisan EP IDK It's Complicated dan karya-karya sebelumnya, seperti album peraih penghargaan Days to Morning Glory (2020), yang masuk ke daftar 25 album terbaik dari musisi Asia 2020 versi NME, dan mini album Hello TRINITY (2021).

Konser ini akan dihadiri berbagai tamu istimewa seperti Days of Television, yang Shye temukan dari proses audisi yang ia gelar lewat, hear me up – sebuah platform untuk musisi-musisi yang belum pernah terdengar sebelumnya.

Shye juga akan tampil di Asia Rolling Music Festival di Taiwan pada 28 Oktober mendatang dan tidak sabar untuk membagikan lebih banyak lagi karya-karya terbarunya segera. (RO/OL-1)