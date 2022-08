Ateez Lakukan Comeback dengan Rilis Mini Album

GRUP K-Pop Ateez melakukan comeback dengan merilis mini album kedelapan bertajuk The World EP.1: Movement, yang menandai awal baru setelah seri Treasure dan Fever.

"Album ini menggambarkan perjuangan Ateez untuk membangunkan orang-orang yang hidup dalam siklus kehidupan yang berkelanjutan seperti mesin tanpa merasakan emosi tertentu melalui tarian, musik, dan seninya," kata salah satu anggota Ateez, Mingi, saat showcase dikutip dari Yonhap, Selasa (2/8).

Lagu utama album tersebut berjudul Guerrilla mendorong orang-orang itu mendobrak 'tembok' dan mengubah kehidupan masyarakat yang saat ini diatur secara ketat sehingga tidak dapat merasakan emosi seperti cinta, kesedihan, maupun kegembiraan.

Lagu lainnya dari album ini adalah Propaganda, Sector 1, Cyberpunk, The Ring, WDIG (Where Do I Go), dan New World.

Hongjoong, sang pemimpin grup, mengatakan Ateez mengerahkan banyak upaya untuk membuat lagu-lagu yang cukup berbeda dari diskografi mereka.

"Semuanya, mulai dari koreografi hingga menyanyi dan styling adalah pengalaman yang menantang bagi kami," ungkap Hongjoong.

Saat ini, album The World EP. 1: Movement telah mengumpulkan 1,1 juta kopi dari masa preorder.

Angka tersebut memecahkan rekor pribadi Ateez yang sebelumnya dipegang oleh mini album ketujuh ZERO: FEVER Part.3, yang preorder-nya sebanyak 810 ribu kopi.

Anggota Ateez lainnya, San, mengatakan dengan penjualan album yang melampaui 1 juta preorder itu, menandai Ateez harus berusaha lebih keras untuk menampilkan yang terbaik kepada para penggemar.

"Saya pikir, kami harus berusaha lebih keras untuk melakukan yang lebih baik di masa depan agar tidak ketinggalan. Kami akan terus menunjukkan penampilan hebat," katanya. (Ant/OL-1)