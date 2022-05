ATEEZ Gembira Akhirnya akan Konser di London

GRUP K-pop ATEEZ akan tampil di Wembley Arena, London, Inggris sebagai bagian dari tur dunia yang ditunda selama dua tahun sejak 2020 akibat pandemi covid-19.

Grup beranggotakan Hong Joon, Seong Hwa, Yun Ho, Yeo Sang, San, Min Gi, Woo Young, dan Jong Ho mengungkapkan perasaan mereka yang penuh suka cita.

"Kami berterima kasih kepada semua penggemar yang menantikan kami kembali. Kami sudah berlatih dan bekerja keras agar bisa menampilkan pertunjukan yang lebih baik di panggung untuk mereka," kata Seong Hwa.

Hong Joon menambahkan, akhirnya mereka bisa menikmati lagi tampil di atas panggung yang telah lama ditunggu-tunggu.

ATEEZ juga bicara soal alasan mengapa lagu-lagu mereka populer.

Hong Joon menjawab, lagu mereka penuh dengan energi tersendiri.

"Saya kira ATINYS (penggemar ATEEZ) menyukai pertunjukan, outlook dan storyline kami," imbuh Yun Ho.

Sementara itu, Min Gi merekomendasikan satu lagu yang cocok untuk didengarkan penggemar baru bila ingin memulai menikmati musik mereka.

"Jika saya harus merekomendasikan satu lagu yang sangat mewakili ATEEZ, lagunya adalah Say My Name karena enak didengar dan punya lirik penuh arti serta lagu yang menyentuh," kata Min Gi.

Yun Ho berpendapat, album perdana mereka yang punya lagu Pirate King dan Treasure juga patut untuk didengarkan oleh penggemar baru.

ATEEZ juga bicara soal video klip mereka. Menurut San, musisi-musisi selain ATEEZ turut menjadi inspirasi dari video klip mereka.

"Kami dapat inspirasi dari artis lain, orang-orang yang berkarier sebelum kami, juga dari film dan semua di sekitar kami. Juga kisah dari penggemar kami," pungkasnya. (Ant/OL-1)