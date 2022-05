Lagu Baru Nadhif Basalamah Bercerita Soal Patah Hati

PENYANYI dan penulis lagu Nadhif Basalamah memperkenalkan lagu terbaru berjudul Without Me (Sera), yang merupakan kisah patah hati, pengalaman sahabatnya yang juga pernah dialami Nadhif sendiri.

Apa yang dihadapi Nadhif sedikit lebih kompleks, namun kesamaan ia dan sahabatnya adalah sama-sama baru melewati fase patah hati.

Lagu Without Me (Sera) bercerita tentang laki-laki yang mempertanyakan suatu hal yang janggal.

Dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (24/5), Nadhif mengatakan lagu terbarunya itu cocok didengarkan saat harus melewati hari-hari yang berat karena teringat masa lalu.

"Mempertanyakan perempuan yang disayang memilih untuk pergi dan langsung menemukan rumah yang baru," kata Nadhif.

Sebelumnya, Nadhif memperkenalkan To Be With Me di awal 2022. Kedua single itu bakal masuk daftar mini album perdana Nadhif, yang ditargetkan beredar pada Juni 2022.

Tidak terasa pula perjalanan bermusik Nadhif sudah memasuki tahun keempat sejak pertama kali ia muncul dengan single After School Sad Session.

Berbicara mengenai pencapaian kariernya, Nadhif, belum lama ini, melakukan tur mandiri. Ia senang dapat bertemu banyak orang di berbagai kota di Indonesia yang telah mengapresiasi karya musiknya.

Saat ini rencana perilisan mini album Nadhif masih dalam proses.

"Persiapannya cukup matang. Sudah 3/5 selesai dan semoga ada tur lagi untuk mini albumnya di kota-kota yang belum sempat dikunjungi," jelas Nadhif.

Dalam catatan layanan streaming musik, Nadhif sudah mengeluarkan beberapa single lain, yaitu Bitterness (2019), Spaces (2019), Eventually (2020), Something More (2021), dan Letting Go (2021). (Ant/OL-1)