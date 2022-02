Why I Love You, Single Terbaru Grentperez

MUSISI Australia Grentperez, Selasa (15/2), merilis single terbarunya Why I Love You, yang diambil dari EP perdananya Conversations With The Moon, yang dirilis, sehari sebelumnya.

Setelah ramai dibicarakan dan memenangkan banyak hati penikmat musik secara global lewat kombinasi kemampuan vokal prima, karisma dan sound timeless-nya, Grentperez akhirnya membagikan EP Conversations With The Moon miliknya dan siap untuk menaklukan dunia dengan sound bedroom pop khasnya.

Melabeli dirinya sebagai seorang hopeless romantic, Grentperez menguasai seni dalam mengutarakan perasaan hatinya ke dalam bentuk lagu dan melodi-melodi syahdu. Single Why I Love You menjadi halaman baru dari babak terbesarnya sejauh ini yaitu EP perdananya.

Tentang lagu terbarunya, Grentperez mengatakan, “Why I Love You adalah lagu tentang sebuah hubungan yang terkesan berantakan namun tetap harmonis. Lagu ini membahas tentang ketidaksempurnaan dalam sebuah hubungan dan membicarakan hal-hal yang mungkin kurang nyaman serta kegalauan yang orang itu bawa, namun akhirnya kamu tetap mencintai hal-hal tersebut karena hal-hal itulah yang membuat mereka istimewa. Bagiku itulah yang membuat sebuah hubungan tetap seru.”

Di masa pandemi covid-19, Grentperez menghabiskan waktu untuk mengembangkan sound dan musikalitasnya. Usahanya berbuah dengan pengakuan dari dari beragam publikasi ternama dunia sepanjang 2021 berkat gaya menulis lagunya yang serba jujur dan vokalnya yang timeless.

Single perdana Grentperez, Cherry Wine, masuk ke berbagai chart viral di seluruh dunia termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan sukses mengumpulkan lebih dari 21 juta stream.

Sementara itu, single-single yang ia lepas setelahnya, seperti My Heart It Beats For You dan Clementine mendapatkan sambutan hangat dari media-media ternama di Asia.

Di Tanah Air, lagu-lagunya dimainkan di berbagai stasiun radio ternama di seluruh Indonesia. Saat ini, Jakarta menduduki posisi #1 Top Cities grentperez di Spotify.

Hubungan istimewa antara Grentperez dan para penggemarnya ia abadikan dalam Ofcial Community Music Video lagu My Heart It Beats For You, yang menampilkan beragam video submission dari berbagai belahan dunia.

Lahir di Australia, Grentperez adalah anak bungsu dari tiga bersaudara yang lahir di keluarga berlatar belakang Filipina.

Saat tumbuh dewasa, ia sering mendengarkan The Eagles, The Beatles, dan Queen dengan ayahnya sebelum ia akhirnya menemukan Musiq Soulchild.

Saat ia diberikan gitar akustik nylon pertamanya, ia kemudian secara otodidak mempelajari lagu Lemonade dari Jeremy Passion — mempelajari chord, bentuk, dan pola-pola plucking.

Pada 2013, ia akhirnya memulai kanal YouTube-nya sendiri yang telah mendapatkan lebih dari 500 ribu subscribers hingga hari ini.

Dengan segudang materi original yang siap dirilis pada 2022, Grentperez masuk ke deretan musisi pendatang baru yang patut diikuti perkembangannya. (RO/OL-1)