Grentperez Rilis Versi Deluxe Album Blackflips in a Restaurant

PENYANYI dan penulis lagu Australia, Grentperez, merilis versi deluxe dari album perdananya, Backflips in a Restaurant, lewat Fast Friends dan AWAL.

Tiga lagu baru masuk di dalam tracklist versi deluxe album Grentperez tersebut yaitu Girl at the Station (feat. Jeremy Passion), Peace of Mind, dan Might Not Be.

Tentang perilisan album deluxenya, Grentperez mengatakan, "Judul album ini, yang awalnya terkesan ironis, berubah menjadi sesuatu yang dalam dan penuh makna. Aku, awalnya, ingin menamakan album ini dengan judul yang terdengar dalam dan berarti, seperti A Life of Love atau Love From Me To You, namun tidak ada yang pas sampai aku bertanya ke diri sendiri 'siapa sih yang menulis ini haha' sebelum akhirnya aku memilih sesuatu yang lebih nyeleneh. Backflip. Di mana tempat terburuk untuk melakukan itu? Di sebuah restoran. Sempurna!" ujar Grentperez.

"Bagiku, sebuah restoran adalah tempat untuk berbagai pengalaman. Restoran adalah tempat di mana kita bisa menemukan beragam rasa, orang-orang, dan kenangan, sama seperti yang ingin aku persembahkan di album debutku 'Backflips in a Restaurant'."

"Di album ini aku menunjukkan range-ku sebagai seorang musisi, mulai dari ballad ala hari pernikahan, kemudian R&B, spoken rap, dan lagu-lagu dengan groove. Semuanya seperti cuplikan dari yang akan datang," lanjutnya.

Warna musik ala bedroom pop yang lekat dengan Grentperez ia satu padukan dengan beragam genre seperti R&B, indie-folk, pop-punk, symphonic pop, dan 70s soft-rock di album perdana ini.

Backflips in a Restaurant menjadi bak playground bagi Grantperez untuk bereksperimen dengan banyak nuansa musik, mulai dari lagu-lagu yang pendengar pertama Grantperez akan langsung sukai, hingga yang menantang dirinya sebagai seorang vokalis. (Z-1)