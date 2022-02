Stil Trying, Lagu Terbaru Shye

MUSISI, penyanyi, penulis lagu, dan produser musik asal Singapura, Shye, telah merilis single terbarunya Still Trying, yang ia rilis setelah kesuksesan mini album Hello TRINITY, yang dirilis tahun lalu.

Pembatasan konser musik di Singapura membuat Shye merasa tidak terhubung dengan para pendengar musiknya. Lagu Still Trying pun dipersembahkan Shye untuk para pendengar musiknya dan sebagai pengingat bagi dirinya untuk selalu bekerja keras.

“Aku sempat merasa terpuruk karena aku tidak yakin jika ada yang mendengar musikku di luar sana,” ujar Shye. “Namun aku sadar bahwa aku tidak boleh menyia-nyiakan semua kesempatan dan betapa aku menghargai para penikmat musikku. Lagu ini adalah lagu terima kasihku kepada semuanya yang telah mendengar musikku dan memperbolehkan musikku hadir di tengah-tengah mereka.”

Meski secara sonik lagu Still Trying terdengar kental dengan nuansa musik khas Shye, lagu terbaru Shye itu keluar sedikit dari zona pop-elektro di mini album Hello TRINITY.

Nuansa mellow yang dihadirkan di Still Trying dipastikan memanjakan semua pendengar musik Shye yang telah setia sejak album perdananya Days to Morning Glory. Sebab sejumlah elemen dari album tersebut dapat terdengar di Still Trying.

“Menurutku, lagu-lagu yang ditulis di atas time signature 6/8 sangat menenangkan dan nyaman, itu menjadi ide yang memulai semuanya. Aku juga menambahkan bagian string yang dulu aku sering lakukan di lagu-lagu lamaku dan belum aku lakukan akhir-akhir ini,” kata Shye

“Bagian penting di lagu ini adalah verse kedua di mana semuanya terdengar meredam dan aku mengatakan ‘tutup matamu’. Aku tidak tahu berapa banyak di luar sana yang akan benar-benar menutup mata mereka, namun jika kamu melakukannya, aku berterima kasih. Aku ingin membuatnya seolah-olah aku mengatakan itu di samping semua yang mendengar lagu ini.” lanjutnya.

Video musik Shye untuk lagu Corduroy, yang diambil dari Hello TRINITY tayang perdana minggu lalu di NME Asia menyusul kemenangannya di Bandlab NME Awards 2022 saat ia membawa pulang piala untuk kategori Best New Act (Asia) dan mendapatkan nominasi Best New Act in The World yang bersama Olivia Rodrigo dan Inhaler.

Di usianya yang masih menginjak 19 tahun, Shye merilis mini album Hello TRINITY, akhir tahun lalu, untuk merayakan tahun terakhirnya sebagai seorang remaja dan sebagai tonggak pencapaian di kariernya yang dimulai saat ia berumur 16 tahun, 3 tahun lalu.

Shye menjelaskan, "Hello TRINITY merangkum semua pikiran-pikiranku selama tahun lalu dan semua proses emosi yang aku lewati serta masa tenang setelah badai berlalu.”

Sejumlah single yang Shye telah lepas selama setahun belakangan ini sukses di berbagai platform streaming musik di Asia terutama Spotify di mana musiknya diftur di 8 playlist New Music Friday termasuk Indonesia, .ORG, Indie Shufe, Pop Rising, dan Jasmine, serta playlist Rising 65 dan Women of Singapore saat Shye dipilih menjadi cover playlist tersebut.

Pada Desember 2021, Shye diftur di billboard ikonik Times Square, New York sebagai bagian dari kampanye EQUAL Spotify. (RO/OL-1)