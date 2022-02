Lee Jun-young Bintangi Sekuel Film Concrete Utopia

AKTOR Korea Selatan (Korsel) Lee Jun-young akan membintangi film The Wilderness (judul sementara), yang merupakan sekuel film Concrete Utopia, bersama Roh Jeong-eui serta Ma Dong-seok.

Dikutip dari The Korea Times, Rabu (2/2), peran masing-masing aktor masih dirahasiakan namun proses produksi direncanakan akan dimulai pada paruh pertama tahun ini.

Film ini juga akan menggambarkan latar belakang yang mirip dengan film pendahulunya. Concrete Utopia berkisah tentang beberapa orang yang selamat dan berkumpul di sebuah kompleks apartemen setelah gempa besar menghancurkan Seoul.

Dibintangi oleh Lee Byung-hun dan Park Seo-jun, Concrete Utopia menyelesaikan syuting Agustus lalu dan saat ini dalam tahap pascaproduksi. Perusahaan produksi dilaporkan sedang mempersiapkan film tersebut ke Festival Film Cannes.

Sementara itu, The Wilderness merupakan film distopia pascaapokaliptik yang mengikuti kehidupan beberapa orang yang selamat, mereka ditinggalkan di tanah terlantar setelah gempa bumi besar.

Heo Myeong-haeng, yang pernah terlibat dalam film The Good, The Bad, The Weird (2008) dan New World (2013), akan membuat debut penyutradaraannya dengan film The Wilderness.

Lee memulai debutnya sebagai anggota boy band K-pop U-Kiss pada 2014 dan mulai berakting dalam serial komedi Avengers Social Club (2017). Dia telah membintangi berbagai serial, termasuk DP di Netflix.

Sementara Roh memulai debutnya dengan drama Bachelor's Vegetable Store” (2011). Ia baru-baru ini membintangi drama SBS Our Beloved Summer.

Ma atau yang dikenal dengan nama Don Lee memulai debutnya sebagai aktor pada 2004 melalui film Dance with the Wind. Dia telah membintangi sekitar 60 film, termasuk film box office seperti Train to Busan (2016).

Pada tahun ini, Ma membintangi tiga film yang akan dirilis yaitu Apgujeong Report, Holy Night: Demon Hunters, dan The Roundup. (Ant/OL-1)