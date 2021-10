Madonna Menyesal Tolak Ambil Bagian di Film Matrix

MADONNA mengungkapkan menolak peran dalam film The Matrix adalah salah satu penyesalan terbesar dalam kariernya.

Madonna diundang ke acara The Tonight Show With Jimmy Fallon, 7 Oktober lalu, untuk mempromosikan film dokumenter terbarunya, Madame X.

Berbicara kepada Fallon tentang menolak peran dalam film klasik 1999 itu, Madonna berkata, “Saya juga menolak peran dalam The Matrix. Bisakah Anda percaya itu? Aku ingin bunuh diri.”

Menurutnya, The Matrix Resurrection adalah salah satu film terbaik yang pernah dibuat. Sehingga ia pun benar-benar menyesal pernah menolak dan ia merasa bahkan ingin mengakhiri hidupnya.

"Itu seperti salah satu film terbaik yang pernah dibuat," tambahnya.

“Sebagian kecil dari diriku menyesali hanya satu momen dalam hidupku.”

Madonna kemudian mengungkapkan alasan dirinya menolak peran tersebut..

"Setelah kami membuat Men in Black, The Wachowskis masuk, dan mereka hanya membuat satu film, saya pikir itu disebut 'Bound,' dan mereka membuat promosi untuk The Matrix," ujarnya. "Ternyata, mereka jenius." (OL-1)