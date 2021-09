Yoo Jae Suk dan Jang Do Yeon Raih Best Variety Personality di Brand of the Year 

SELASA (7/9), Yoo Jae Suk dan Jang Do Yeon kembali membawa pulang penghargaan Best Variety Personality di Brand of the Year.

Yoo Jae Suk memenangkan Best Male Variety Personality sementara Jang Do Yeon memenangkan penghargaan Best Female Variety Personality. Keduanya telah memenangkan penghargaan pada upacara tahun lalu juga.

Voting untuk penghargaan Brand of the Year 2021 berlangsung di situs resmi KCF mulai 21 Juni hingga 4 Juli 2021.

Sebelumnya, Agustus lalu, Forum Konsumen Korea (KCF) mengumumkan pemenang penghargaan Brand of the Year 2021, sebuah upacara penghargaan yang mensurvei preferensi konsumen dalam berbagai kategori merek komersial.

Yoo Jae Suk memberikan pidato penerimaannya, "Saya sangat bersyukur dan bahagia. Terima kasih telah memberi saya penghargaan yang begitu terhormat. Sulit untuk mengadakan acara penghargaan selama ini, tetapi karena ini, saya lebih bersyukur. Saya berjanji untuk memberikannya. kegembiraan yang lebih besar dan tawa yang lebih keras bagi banyak orang di masa depan."

Jang Do Yeon memberikan pidato penerimaannya dengan mengatakan, "Merupakan suatu kehormatan untuk menerima penghargaan sekali, apalagi dua tahun berturut-turut. Terima kasih banyak. Saya akan bekerja lebih keras untuk menjadi komedian Jang Do Yeon yang dapat bertahan di industri ini. dan menerima penghargaan selama 9 tahun berturut-turut. Saya akan melakukan yang terbaik dalam program apa pun yang melibatkan saya."

Penghargaan itu berlangsung disiarkan melalui saluran YouTube resmi KCF. Tempat dan peserta dirahasiakan kepada publik karena kekhawatiran covid-19. (OL-1)