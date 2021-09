TXT Kejutkan Fans dengan Teaser untuk Comeback Jepang, Chaotic Wonderland

BOY group Tomorrow X Together atau TXT akan kembali mewarnai panggung musik Korea Selatan (Korsel). TXT akan tampil dengan gebrakan terbaru yang sudah lama dinanti para penggemarnya.

Pada Senin (6/9), TXT mengumumkan tanggal untuk comeback Jepang mereka yang akan datang, Chaotic Wonderland, yang akan dirilis pada 10 November.

Album yang berjudul Chaotic Wonderland itu nantinya akan diisi dengan empat judul lagu lengkap dengan versi bahasa Jepang. Di antaranya 0X1=Love Song (I Know I Love You) dan MOA Diary (Dubaddu Wati Wari) serta dua lagu yang dikemas ulang dari The Chaos Bab: Fight or Escape, dan lagu-lagu terbaru lainnya.

Boy grup yang terdiri dari Soobin, Yeonjun, Taehyun, Beomgyu, dan Huening Kai itu terakhir kali melakukan comeback Jepang lewat full album berbahasa Jepang pertama mereka, bertajuk Still Dreaming pada 20 Januari lalu.

Lewat Still Dreaming, TXT meraih kesuksesan yang cukup mengesankan. Bahkan Still Dreaming berhasil memulai debutnya di Billboard 200 dan menempati posisi 173.

TXT sendiri pertama kalinya memulai debut Jepang pada 15 Januari 2020 lewat perilisan Run Away berbahasa Jepang. Saat itu, mereka bahkan belum genap satu tahun debut di Korsel dan mereka sudah memulai debut Jepang-nya.

Dengan kesuksesan TXT lewat album Jepang sebelumnya, banyak penggemar yang sangat menantikan comeback Jepang idol K-Pop ini.

Para MOA (sebutan penggemar TXT) pun beramai-ramai mendukung comeback idola kesayangan mereka tersebut. (OL-1)