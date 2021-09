Tutup rangkaian Trilogi 3, Teddy Adhitya Rilis Masa Depan

PENYANYI solo Teddy Adhitya, Rabu (8/9), merilis single Masa Depan sebagai bagian karya penutup dalam rangkaian trilogi semesta cerita bertajuk 3 dan merupakan kelanjutan dua karya sebelumnya, Langit Favoritku dan Semestinya.

Teddy merilis ketiga lagu secara berurutan dan saling bertautan, dimulai dengan single Langit Favoritku yang dirilis pada Rabu (25/8) dan Semestinya pada pekan lalu, Rabu (1/9).

Melalui Langit Favoritku, ia mengenang suatu memori dan kembali ke diri sejati melalui representasi lagu Semestinya.

Baca juga: TXT Kejutkan Fans dengan Teaser untuk Comeback Jepang, Chaotic Wonderland

Lirik lagu Masa Depan ditulis berdasarkan pengalaman pribadi Teddy. Lagu ini berkisah tentang sebuah pencerahan dalam menyikapi keadaan untuk beradaptasi di kehidupan. Ia bercerita bahwa untuk memperbaiki suatu keadaan, semua perubahan harus dimulai dari tiap diri masing-masing.

"Kita terlalu sering berusaha menjinakkan ombak, padahal ombak tidak akan pernah bisa dijinakkan," ungkap Teddy dikutip dari siaran pers, Rabu (8/9).

"Yang bisa diubah hanyalah mindset kita sendiri tentang bagaimana cara menghadapi ombak yang ganas dan mengingat bahwa ombak ganas itu tidak akan menetap selamanya," tambahnya.

Masa Depan mengakhiri rangkaian semesta cerita dalam Trilogi 3 dengan optimisme bahwa semua yang pernah terjadi dan yang akan terjadi merupakan perbekalan dan pengharapan untuk Masa Depan.

Selain sebagai solois, Teddy Adhitya dikenal sebagai seorang storyteller, penulis lagu, produser musik, bahkan disebut sebagai

pengembara yang telah merintis karier di dunia musik sejak 2008.

Pada 2016, Teddy merilis single pertamanya sebagai solois berjudul In Your Wonderland. Setelah debutnya, ia segera merilis dua album pada 2017 bertajuk Nothing is Real dan dua tahun kemudian menelurkan album Question Mark.

Trilogi 3 yang terdiri dari lagu Langit Favoritku, Semestinya, dan Masa Depan sudah dapat dinikmati di berbagai layanan musik digital. (Ant/OL-1)