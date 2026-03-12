Sentuhan Senja dan Geometri Timur Tengah dalam Koleksi Ramadan 2026 Charles & Keith

Koleksi Ramadan 2026 Charles & Keith(MI/HO)

MOMENTUM Ramadan selalu menjadi panggung bagi industri mode untuk menampilkan kreativitas terbaiknya. Tahun ini, Charles & Keith turut meramaikan suasana perayaan dengan merilis koleksi kapsul Ramadan 2026 yang menonjolkan nuansa ketenangan serta semangat kebersamaan.

Koleksi terbaru ini mengambil inspirasi mendalam dari suasana senja yang syahdu serta elemen geometri yang lazim ditemukan dalam arsitektur Timur Tengah.

Melalui visi desain tersebut, hadir rangkaian aksesori dengan visual hangat dan siluet sculptural yang tegas namun tetap memberikan kesan lembut saat dikenakan.

Harmoni Warna dan Tekstur

Dominasi palet warna netral menjadi benang merah dalam koleksi ini, dengan sentuhan warna burgundy yang hadir sebagai aksen pemanis.

Tidak hanya soal warna, kombinasi tekstur juga diperhatikan melalui penggunaan elemen anyaman serta material satin yang memberikan kesan natural sekaligus mewah.

Perpaduan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara ketenangan batin dan rasa percaya diri dalam berbusana selama bulan suci.

Pada lini tas, perhatian utama tertuju pada Eilian Satin Braided Top Handle Bag yang menampilkan struktur feminin dengan detail gagang kepang yang berkarakter.

Selain itu, terdapat Taisia Satin Chain-Strap Envelope Bag yang hadir dengan garis desain modern dan aksen rantai metal. Model ini tersedia dalam pilihan warna hitam, champagne, dan teal.

Lini alas kaki pun hadir untuk melengkapi penampilan dengan siluet yang proporsional. Beberapa model andalan seperti Satin Teardrop-Crystal Slingback Pumps dan Crystal Buckle-Strap Mules menyematkan detail kristal untuk memberikan kilau halus pada momen perayaan.

Ada pula desain Satin Pointed-Toe Crystal-Heel yang mengedepankan tumit berbentuk skulptural sebagai detail utama.

Refleksi Kebersamaan

Division Head Charles & Keith Indonesia, Melinda Rusli, menjelaskan bahwa koleksi ini memang dirancang khusus untuk menangkap makna mendalam dari Ramadan.

“Ramadan adalah waktu yang penuh makna, sebuah musim untuk refleksi, kebersamaan, dan perayaan yang intim. Melalui koleksi Ramadan 2026, kami ingin menghadirkan aksesori yang tidak hanya melengkapi gaya, tetapi juga menjadi bagian dari momen spesial bersama orang-orang terkasih,” ujarnya.

Peluncuran koleksi ini ditandai dengan acara preview dan iftar gathering di toko Charles & Keith Grand Indonesia. Acara yang dihadiri sejumlah figur publik seperti Syafira Haddad, Aaliyah Massaid, dan Selma Arbian tersebut menampilkan transformasi ruang toko dengan tema warna champagne dan teal yang modern.

Selain produk mode, pelanggan setia, khususnya anggota VIP, juga mendapatkan pengalaman personal melalui program Personalized Scented Candle. Tersedia tiga pilihan aroma menenangkan, yakni Gardenia, Tropical Veil, dan Serenity, dengan sentuhan lukisan motif floral pada tutupnya yang dikerjakan langsung oleh perajin lokal.

Koleksi Ramadan 2026 ini sudah bisa didapatkan di seluruh gerai Charles & Keith di Indonesia serta situs resmi sejak Februari 2026. (Z-1)