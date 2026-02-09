Jejak Bukbermu: Langkah Gaya dalam Momen Kebersamaan Ramadan

Sepatu dan sandal menjadi salah satu kategori prioritas, dengan 38% responden berencana membeli alas kaki baru untuk mendukung kenyamanan beraktivitas sepanjang Ramadan hingga Lebaran.(Dok. Bata)

MENUNAIKAN ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan bagian penting dari kehidupan umat Muslim. Selain sebagai wujud ketakwaan, Ramadan juga menjadi momentum kebersamaan yang tercermin melalui berbagai ritual sosial, salah satunya berbuka puasa bersama atau bukber. Baik yang direncanakan sejak jauh hari maupun yang terjadi secara spontan, bukber menjadi ruang untuk berkumpul dan menjaga silaturahmi bersama sahabat dan keluarga.

Melihat makna Ramadan yang begitu dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia, Bata menghadirkan kampanye 'Jejak Bukbermu'. Kampanye ini mengajak masyarakat memaknai setiap langkah menuju buka puasa bersama sebagai bagian dari perjalanan kebersamaan, sekaligus menegaskan peran alas kaki Bata sebagai pendamping aktivitas Ramadan.

"Bukber telah menjadi ritual sosial yang paling dinantikan. Di tengah kesibukan dan jarak, bukber mempertemukan kita untuk sejenak bersyukur atas kekuatan menjalani puasa, atas rezeki untuk berbuka, dan atas kesempatan berkumpul bersama," ujar Glen Hanafiah, Head of Marketing PT Sepatu Bata Tbk.

"Untuk memaknai setiap langkah menuju bukber, Bata menghadirkan koleksi alas kaki untuk seluruh keluarga yang mengutamakan kenyamanan, serbaguna, dan tetap relevan dengan tren, untuk menemani masyarakat bekerja, beribadah, dan bersilaturahim," tambahnya.

Survei GoodStats dan YouGov tahun 2025 menunjukkan bahwa Ramadan tetap menjadi momen penting dalam perencanaan gaya hidup. Menjelang Hari Raya, 58% responden memilih menyisihkan THR untuk ditabung, sementara 55% tetap merencanakan belanja selama Ramadan.

Sepatu dan sandal menjadi salah satu kategori prioritas, dengan 38% responden berencana membeli alas kaki baru untuk mendukung kenyamanan beraktivitas sepanjang Ramadan hingga Lebaran.

Menjawab kebutuhan tersebut, Koleksi Ramadan 2026 dari Bata menghadirkan pilihan alas kaki untuk wanita, pria, dan anak, yang dirancang untuk mendukung mobilitas dan aktivitas sepanjang hari.

Koleksi wanita hadir dengan siluet yang versatile dan sentuhan warna shimmer serta chrome yang subtle, memberikan tampilan modern dan elegan tanpa berlebihan, cocok untuk agenda bukber hingga silaturahim saat Lebaran. Koleksi pria ditampilkan dalam nuansa cokelat dan hitam yang timeless, dengan desain rapi dan nyaman untuk menunjang mobilitas dari bukber hingga aktivitas ibadah taraweh di malam hari.

Sementara itu, koleksi anak dirancang dengan konstruksi ringan dan fit yang nyaman, memungkinkan anak bergerak bebas, dengan pilihan warna lembut yang tetap terlihat rapi dan ceria.

Selama bertahun-tahun, Bata telah menjadi bagian dari kebutuhan alas kaki berbagai generasi di Indonesia, menemani langkah masyarakat dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Melalui Koleksi Ramadan 2026, Bata kembali mengajak masyarakat memaknai buka puasa sebagai ritual sosial yang menguatkan kebersamaan dan rasa syukur.

Koleksi Bata Ramadan 2026 tersedia dengan harga mulai dari Rp179.000. Nikmati diskon spesial sebesar Rp50.000 dengan minimum pembelian Rp299.000 dengan mengunjungi www.batasepatuku.com untuk mendapatkan voucher. Syarat dan ketentuan berlaku. (Put/E-1)