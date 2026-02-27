Hadapi Lebaran 2026, Bank Indonesia Tegal Siapkan Uang Rp5,3 Triliun

Headline
KANTOR Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Tegal menyiapkan kebutuhan uang tunai sebesar Rp5,3 triliun untuk menghadapi Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026. Jumlah tersebut meningkat sekitar 9% persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp4,8 triliun.
Wilayah kerja BI Tegal meliputi Eks-Karesidenan Pekalongan di Jawa Tengah, yakni Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Batang. Penyediaan uang tunai ini dilakukan guna memastikan ketersediaan rupiah yang cukup selama periode Ramadan hingga Idul Fitri, saat kebutuhan masyarakat terhadap uang pecahan meningkat signifikan.
Selain menyiapkan dana tunai, BI Tegal juga bersinergi dengan perbankan dan mitra strategis dengan membuka layanan penukaran uang di 61 titik yang tersebar di wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan. Layanan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan bertajuk SERAMBI 2026 yang tahun ini mengusung tema “Rupiah Memberi Makna di Bulan Penuh Berkah”.
Tema tersebut menjadi wujud komitmen BI dalam menyediakan layanan uang rupiah yang aman, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan masyarakat selama momen Lebaran 2026.
Kepala Perwakilan BI Tegal, Bimala, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perbankan dan mitra strategis atas kolaborasi dalam pelaksanaan program tersebut.
"Sinergi ini sangat penting untuk memastikan kebutuhan uang masyarakat terpenuhi dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, serta distribusi yang merata di wilayah kerja Bank Indonesia Tegal," ujar Bimala melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (27/2/2026).
Untuk meningkatkan kenyamanan layanan, masyarakat diwajibkan melakukan pemesanan penukaran uang terlebih dahulu melalui aplikasi berbasis web PINTAR (Penukaran dan Tarik Uang Rupiah) yang dapat diakses melalui laman pintar.bi.go.id.
"Penggunaan platform PINTAR diharapkan mampu mengurangi antrean di lokasi penukaran, meningkatkan efisiensi layanan, serta memastikan distribusi penukaran uang lebih merata," jelas Bimala.
Informasi terkait panduan pemesanan, jadwal, dan lokasi layanan penukaran uang juga dapat diakses melalui kanal resmi media sosial BI Tegal, termasuk akun Instagram @bank_indonesia_tegal. (JI/I-1)
