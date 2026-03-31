Kolaborasi Dorong Potensi Fintech untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Amartha, penyedia layanan teknologi keuangan (fintech) terkemuka di Indonesia, menjalin kolaborasi strategis dengan Cross Fields, organisasi asal Jepang yang aktif menghubungkan sektor swasta untuk inisiatif dampak sosial. Kerja sama ini diwujudkan melalui kunjungan program Social Innovation Mission di Indonesia, di mana Amartha berbagi pengalaman dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM di wilayah pedesaan.

Andi Taufan Garuda Putra, Founder & CEO Amartha, memaparkan berbagai inisiatif pemberdayaan kepada 14 perwakilan organisasi asal Jepang. "Kami menyambut baik kunjungan Cross Fields yang memiliki visi sejalan dengan Amartha dalam menciptakan dampak sosial berkelanjutan. Fintech memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem UMKM lokal," ujar Taufan.

Melalui teknologi, fintech mampu menyediakan produk keuangan yang fleksibel dan sesuai dengan siklus bisnis pelaku usaha ultra-mikro, sehingga membantu menjaga stabilitas arus kas. Selain akses pendanaan, Amartha juga memberikan layanan pendampingan untuk meningkatkan literasi keuangan digital bagi para mitra. Dukungan komprehensif ini krusial agar pelaku usaha dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja di komunitasnya, serta meningkatkan skala usaha secara konsisten.

Social Innovation Mission merupakan program unggulan tahunan Cross Fields yang menghubungkan startup, perusahaan terkemuka, hingga institusi pemerintah untuk mengeksplorasi solusi kolaboratif atas berbagai tantangan sosial. Setelah sukses di Kenya dan India, tahun ini program tersebut dilaksanakan di Indonesia dengan menggandeng Amartha sebagai mitra kredibel yang telah berpengalaman selama 16 tahun melayani masyarakat akar rumput.

Daichi Konuma, Co-founder & CEO Cross Fields, menjelaskan bahwa program ini diharapkan dapat menghasilkan ide dan solusi nyata bagi isu-isu sosial. "Kami berharap kesempatan ini memberikan manfaat bagi organisasi dan startup di Indonesia, menghadirkan dialog inspiratif, serta menjadi awal kolaborasi di masa depan. Terima kasih kepada Amartha atas pengalaman berharganya," ungkap Daichi.

Acara ini turut dihadiri perwakilan dari NTT, Inc., Meiji Holdings Co., Ltd., serta sejumlah perusahaan besar lainnya. Dalam sesi diskusi, Amartha menghadirkan Sherly Novita, perajin rajut asal Lembang, Jawa Barat, yang menceritakan transformasi usahanya setelah bergabung dalam ekosistem Amartha. "Saya berharap perjalanan membangun usaha kerajinan rajut ini dapat menginspirasi para peserta untuk terus mendukung perempuan dan UMKM di Indonesia," kata Sherly.

Sebagai bagian dari komitmen untuk membuka peluang kolaborasi global, Amartha akan kembali menyelenggarakan Asia Grassroots Forum di Jakarta pada 3–4 Juni 2026. Forum ini akan menjadi platform pertemuan bagi investor global, regulator, dan akademisi untuk mendorong kemajuan ekonomi akar rumput di Asia, di mana perwakilan Cross Fields juga dijadwalkan untuk berpartisipasi. (H-2)