Akuisisi Bibica, Momogi Group Bidik Pasar Vietnam

(Dok. Momogi Group)

MOMOGI Group, perusahaan manufaktur makanan dan minuman ringan di Indonesia, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan anak usaha yang baru saja di akuisisi pada November 2025, Bibica Corporation, untuk menjajaki potensi kerja sama untuk mempercepat inovasi dan distribusi produk Momogi di Vietnam.

Kesepakatan tersebut ditandatangani antara Momogi dan Bibica di pusat Research and Development (R&D) Momogi yang berlokasi di fasilitas manufaktur perusahaan di Bogor pada 10 Maret 2026. Penandatanganan MoU ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan dari kedua perusahaan, termasuk Direktur Bibica dan Direktur Momogi Group. Momentum ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Momogi dalam memperkuat kehadiran brand di kawasan Asia Tenggara.

Melalui kolaborasi ini, kedua perusahaan berencana menggabungkan kapabilitas masing-masing dalam inovasi produk serta jaringan distribusi untuk memperkenalkan produk Momogi kepada basis konsumen yang lebih luas di pasar Vietnam.

Vietnam sendiri merupakan salah satu pasar yang berkembang pesat di kawasan Asia Tenggara, dengan populasi lebih dari 100 juta penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Produk domestik bruto (GDP) per kapita Vietnam tercatat telah melampaui sekitar US$5.000 pada 2025, mencerminkan meningkatnya daya beli masyarakat dan peluang pertumbuhan konsumsi domestik. Kondisi ini menjadikan Vietnam sebagai salah satu pasar prioritas bagi Momogi dalam strategi ekspansi regional ke depan.

Sebelumnya, Momogi Group juga telah memperluas langkah strategisnya di Vietnam melalui proses akuisisi terhadap Bibica Corporation. Penandatanganan MoU ini menjadi bagian dari tindak lanjut kerja sama tersebut, khususnya dalam menjajaki peluang distribusi produk Momogi secara lebih luas di negara tersebut.

Sumarlik, Direktur Momogi Group, mengatakan bahwa kerja sama ini menjadi langkah penting dalam pengembangan pasar regional perusahaan.

"Vietnam merupakan salah satu pasar yang berkembang pesat di kawasan Asia Tenggara. Melalui kolaborasi dengan Bibica, kami berharap produk Momogi dapat menjangkau lebih banyak konsumen di Vietnam sekaligus memperkuat kehadiran brand kami di pasar tersebut," ujar Sumarlik.

Sebagai salah satu produsen konfeksioneri yang telah lama beroperasi di Vietnam dengan jaringan distribusi nasional yang luas, Bibica Corporation dinilai menjadi mitra strategis dalam mendukung perluasan jangkauan pasar Momogi. Penandatanganan MoU ini juga menjadi langkah awal menuju kolaborasi yang lebih mendalam antara kedua perusahaan, seiring dengan berlanjutnya pembahasan terkait potensi pengaturan distribusi produk di masa mendatang. (E-1)