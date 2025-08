Bazar Back to 2015 Usung Misi Sosial Akses Air Bersih di Indonesia Timur

Ilustrasi(Dok Ist)

LEBIH dari 40 tenant makanan dan lifestyle akan meramaikan Pangan Kasih Bazaar di Exhibition Hall Lantai 5, Grand Indonesia, Jakarta, pada 7–10 Agustus mendatang. Mereka akan menghadirkan produk dan pengalaman yang dikemas dalam nuansa era 2010-an.

Tidak sekadar bernostalgia, kegiatan ini juga membawa misi sosial. Pasalnya, sebagian hasil penjualan tenant dan semua pemasukan dari bazar akan didonasikan untuk pembangunan akses air bersih di wilayah terdampak di Indonesia Timur, bekerja sama dengan Yayasan Sumur Bor 83.

“Kami menyadari akses terhadap air bersih adalah kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di banyak tempat. Karena itu, kami tergerak mendukung Yayasan Sumur 83 dalam penyediaan air bersih sebagai bentuk kepedulian berkelanjutan pada kehidupan lebih layak bagi sesama,” kata Founder & Events/Finance Coordinator Pangan Kasih Michelle Haryono, di Jakarta, Senin (4/8).

Pangan Kasih sebagai penyelenggara bazar merupakan organisasi sosial yang dipimpin anak muda gen Z. Bazar juga didukung Grand Indonesia dan mitra lainnya seperti Garuda Indonesia, Growell, Erha, dan BLP Beauty.

Michelle menjelaskan bazar merupakan bagian dari gerakan sosial yang lebih besar untuk mengurangi ketimpangan pangan sekaligus mendukung akses air bersih di wilayah-wilayah terdampak di Indonesia. Gerakan ini lahir dari keyakinan atas dampak perubahan kecil yang konsisten.

“Kami percaya perubahan bisa dimulai dari hal sederhana tapi berkelanjutan. Bazar ini bentuk ajakan untuk semua kalangan agar terlibat dalam aksi sosial yang berdampak,” lanjutnya.

Founder & Social Media/Logistics Coordinator Jasmine Setiady menyatakan acara ini bukan hal mudah. Namun, dengan tekad, kerja sama tim, dan dukungan sponsor, pihaknya percaya gerakan ini bisa membawa dampak nyata.

"Menariknya, kegiatan ini dipersiapkan tim pelaksana yang terdiri dari pelajar SMA yang menunjukkan dedikasi luar biasa dalam gerakan sosial tersebut," kata Jasmine.

Turut hadir pada kesempatan itu, Head of Events Pangan Kasih Sherine Suryadi, Enzo Hardiman (Head of Finance), Kathrine Marzuki & Chloe Danu (Head of Social Media), Kayana Kalyca (Vice Head of Logistics), Alicia Susanto (Head of Logistics), dan Karen Mak (Vice Head of Events).

Didirikan pada Mei 2024, Pangan Kasih berfokus pada redistribusi makanan berlebih (surplus food) dari hotel, bakery, dan mitra lainnya kepada panti asuhan, shelter tunawisma, dan komunitas rentan lainnya.

Sejak berdiri, organisasi ini mampu menyalurkan lebih dari 4.000 porsi makanan kepada mereka yang membutuhkan. Makanan ini masih layak konsumsi, yang dimasak tapi kebanyakan, dan bukan makanan bekas orang.

Sebelumnya, pada November 2024, Pangan Kasih mengadakan acara edukatif bersama Union Group, yakni lebih dari 120 anak dari berbagai panti asuhan diajak belajar memasak langsung bersama chef profesional.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi pengalaman menyenangkan bagi anak-anak, tetapi juga memperkuat misi memberikan kesempatan belajar dan perhatian lebih kepada generasi muda yang kurang beruntung. (***)