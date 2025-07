Menuju Industri Berkelanjutan, Food & Hospitality Indonesia Kembali Hadir Tahun Ini

Sebagai pameran dagang internasional terkemuka untuk industri perhotelan, makanan, dan minuman di Indonesia, Food & Hospitality Indonesia (FHI) kembali digelar pada 22-25 Juli 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta.(Dok. Food & Hospitality Indonesia)

SEBAGAI pameran dagang internasional terkemuka untuk industri perhotelan, makanan, dan minuman di Indonesia, Food & Hospitality Indonesia (FHI) kembali digelar pada 22-25 Juli 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta. Pada edisi ke-19 tahun ini, FHI mengusung tema yang bertajuk 'Membangun Masa Depan Industri Kuliner dan Perhotelan yang Berkelanjutan.'

Selama hampir 30 tahun, FHI selalu hadir menjadi pameran dagang internasional unggul bersama dengan Hotelex Indonesia, Finefood Indonesia, dan Retail Indonesia, untuk mendorong kemajuan sektor perhotelan, makanan, dan minuman di Indonesia.

Portofolio Director FHI 2025 Juanita Soerakoesoemah mengatakan, selama tiga dekade, FHI selalu konsisten menjadi pameran bisnis terdepan yang terus memperluas cakupannya untuk mendukung ketiga sektor ini secara menyeluruh ke tingkat yang lebih tinggi.

"FHI telah menjadi solusi terpadu yang terus menjadi penunjuk arah keunggulan industri, dengan mendorong konektivitas antar pelaku di sektor F&B dan hospitality. FHI juga dipercaya sebagai platform dinamis yang selalu mendorong inovasi, keberlanjutan, dan kemajuan industri sektor ini di Indonesia, yang merupakan salah satu pasar dengan tingkat pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara," kata Juanita dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (15/7).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa ekonomi Indonesia triwulan I 2025 terhadap triwulan I 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,87% (yoy). Sementara data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada triwulan III 2024 juga menunjukkan kinerja gemilang untuk industri makanan dan minuman dengan pertumbuhan sebesar 5,82%, didorong oleh meningkatnya permintaan domestik dan ekspor serta investasi yang berkelanjutan.

Dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang mencapai 1,31 juta kunjungan pada Mei 2025, naik 14,01% (yoy), makin menunjukan bahwa Indonesia masih menjadi target pasar yang terus berkembang dan menarik bagi investor dan pelaku bisnis internasional, meskipun di tengah ketidakpastian global.

"Apalagi saat ini, FHI yang telah unggul dan memimpin dalam pameran dagang internasional bidang perhotelan, makanan, dan minuman di Indonesia, menyediakan pintu gerbang unik bagi pelaku bisnis global untuk mengakses pasar Indonesia yang terus berkembang," jelas Juanita.

Tahun ini, lanjut dia, FHI 2025 hadir memfasilitasi koneksi bisnis dengan lebih dari 700 produsen, distributor, dan retailer sektor kuliner dan perhotelan terkemuka dari 35 negara di antaranya Amerika Serikat, Tiongkok, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan negara lainnya.

Pagelaran FHI 2025 akan menghadirkan TradeUp Pavilion, sebuah platform terbaru yang menampilkan merek-merek baru dari bisnis lokal yang tengah berkembang untuk tampil dan terhubung dengan pasar yang lebih luas guna mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Selain itu, dihadirkan pula Innovation Spotlight untuk menciptakan inspirasi, peluang bisnis, dan pengalaman langsung melalui demo, display interaktif, serta presentasi eksklusif dari beragam inovasi terbaru, peluncuran produk, dan solusi mutakhir dari merek-merek ternama di industri makanan-minuman dan hospitality.

Bersama dengan Hotelex Indonesia, FHI 2025 menampilkan solusi hospitality terbaru, peralatan profesional, dan teknologi pintar untuk mendukung operasional hotel dan restoran.

Hadirnya Finefood Indonesia dan Retail Indonesia dalam FHI 2025 juga turut memberikan kesempatan pengunjung menemukan inspirasi rasa dan produk terbaik, terutama untuk bisnisnya melalui produk makanan dan minuman premium dari bahan artisan hingga kreasi gourmet dari seluruh dunia.

Untuk pertama kalinya, FHI 2025 dengan bangga menghadirkan 2026 World Fashion Drinks Competition (WFDC), sebuah ajang internasional bergengsi hasil kolaborasi dengan Shanghai Sinoexpo Informa Markets (Hotelex Shanghai) yang disponsori oleh LMK, Senfienta, Alpine Cool, Mengniu Dairy Professionals, dan Scotsman Ice Systems (Shanghai) Co., Ltd.

Marketing Communications Manager FHI 2025 Leonarita Hutama menyampaikan, jika berbicara mengenai tren global menuju keberlanjutan (sustainability), FHI masih terus berkomitmen untuk mempromosikannya dalam industri ini melalui penyelenggara acara yang fokus pada pembangunan berkelanjutan, manajemen acara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan mempromosikan tanggung jawab sosial.

"Oleh karena itu, FHI 2025 turut menghadirkan perusahaan dan merek yang berkomitmen pada keberlanjutan di sektor industri ini, yang menampilkan produk dan inovasi ramah lingkungan seperti bahan organik, efisiensi energi, kemasan berkelanjutan, dan pengurangan limbah. Selain itu, dengan komitmen menghadirkan platform ramah lingkungan yang mendorong perubahan positif, FHI selalu berpedoman pada prinsip keberlanjutan dan menjadikannya nilai utama dalam setiap aspek acara," terang Leonarita.

Untuk itu, FHI 2025 menghadirkan beberapa program sustainability di antaranya Better Stands untuk booth ramah lingkungan, Net Zero Carbon 2030, serta Inklusi Sosial bersama Kopi Kamu dan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome (POTADS) yang memberikan ruang berkarya bagi barista down syndrome.

Beragam inisiatif keberlanjutan dalam mengolah limbah pameran menjadi bahan edukasi bagi komunitas lokal juga dihadirkan FHI 2025 bersama Rekalagam. Inisiatif mengolah limbah makanan menjadi pakan ternak dan kompos yang mendukung ekonomi sirkular dilakukan bersama Magalarva.

Daur ulang limbah acara menjadi produk hospitality seperti celemek dan tas bersama 4GoodThings, serta mengelola limbah secara menyeluruh dan memberikan laporan transparan tentang pengurangan jejak lingkungan dilakukan FHI bersama Rekosistem.

Selain itu FHI, 2025 menyediakan beragam fasilitas yang memberikan pengalaman sustainability secara langsung bagi pengunjung, di antaranya Water Refill Stations oleh Waterhub yang tersedia di seluruh area pameran, termasuk hall dan foyer untuk mendukung kampanye #BringYourOwnTumbler dalam mengurangi limbah botol plastik sekali pakai. Powernap Area oleh Alga and Bobobox di Hall B2 yang menyediakan ruang istirahat nyaman untuk melepas lelah atau tidur sejenak di sela sesi dan pertemuan.

FHI 2025 juga menghadirkan Wellness Corner sebagai ruang tenang di Hall B2 untuk relaksasi dan menjaga kesejahteraan pengunjung melalui pijat gratis dari Perfect Health dan konsultasi kesehatan mental dari ahli profesional Naluri Life. Light Air Zone oleh ScentAir untuk menikmati sensasi udara pegunungan segar di tengah pameran, berkat teknologi pemurnian udara inovatif dari GLAM yang tersedia di Hall A1.

FHI 2025 akan menjadi ajang transformatif yang tidak hanya menampilkan semua yang terbaik dari industri hospitality, makanan, dan minuman, tetapi juga memimpin upaya dalam mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Pameran ini mengajak semua pihak bergabung dalam misi membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera bagi sektor hospitality dan F&B Indonesia demi mewujudkan Indonesia 4.0 bersama FHI 2025. (Fal/E-1)