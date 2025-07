Solusi Digital untuk Tenaga Kerja Pariwisata ASEAN

Platform digital pengembangan karier ProConnect secara resmi diluncurkan dalam ajang ASEAN Travel Exchange (ATEX) 2025 di Kota Kinabalu, Malaysia.(Dok. ProConnect)

PLATFORM digital pengembangan karier ProConnect secara resmi diluncurkan dalam ajang ASEAN Travel Exchange (ATEX) 2025 di Kota Kinabalu, Malaysia.

ProConnect merupakan hasil kolaborasi antara ASEAN Tourism Association (Aseanta) dan sektor swasta sebagai respons terhadap tantangan utama yang dihadapi industri pariwisata dan perhotelan, seperti keterbatasan tenaga kerja terampil, kesenjangan kompetensi, dan terbatasnya mobilitas lintas negara.

Sektor pariwisata dan perhotelan sendiri menjadi penyumbang lapangan kerja yang signifikan di Asia Tenggara, dengan lebih dari 30 juta pekerja tersebar di seluruh kawasan. Namun, pascapandemi covid-19, jumlah peluang kerja di sektor ini justru meningkat, menuntut ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai standar industri.

ProConnect hadir sebagai solusi digital yang menghubungkan pencari kerja terampil dengan pemberi kerja di sektor pariwisata dan perhotelan. Dengan memanfaatkan sistem kredensial berbasis ASEAN Skill Passport, platform ini memungkinkan proses rekrutmen yang lebih efisien, transparan, dan berbasis kompetensi regional.

Inisiatif ini juga mendukung pelaksanaan ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (MRA-TP), kesepakatan yang telah disusun sejak 2012 untuk mendorong mobilitas tenaga kerja pariwisata dengan standar yang diakui bersama di seluruh kawasan ASEAN.

"Kami bangga mendukung platform ini sebagai bagian dari misi kami memperkuat sektor pariwisata regional secara berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi nyata sektor swasta," ujar Eddy Soemawilaga selaku Presiden Aseanta.

ProConnect tersedia di Google Play Store dan platform web, dilengkapi berbagai fitur seperti pencarian kerja, pembuatan lowongan, verifikasi kandidat, hingga pencocokan kerja berbasis keterampilan. Pada tahap selanjutnya, ProConnect akan menghadirkan fitur pencocokan kerja berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan akurasi penempatan tenaga kerja, serta membuka akses ke pasar kerja fleksibel untuk pekerjaan harian maupun jangka pendek.

"Kami berkomitmen mengembangkan platform ini sebagai jembatan antara dunia pendidikan, talenta terampil, dan industri pariwisata yang berkembang pesat di ASEAN," ujar CEO dan Co-Founder ProConnect Gautama Adi Kusuma.

Pihaknya juga mendukung implementasi penuh MRA-TP, yang tidak hanya mendorong mobilitas lintas negara, tetapi juga memperkuat sistem sertifikasi, standarisasi, dan pengakuan keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing dan kebekerjaan.

Ke depan, ProConnect juga akan menggandeng berbagai jaringan hotel strategis di Indonesia untuk membuka lebih banyak peluang kerja dan memperluas jangkauan talenta melalui platform ini.

Peluncuran ProConnect menjadi bagian dari rangkaian acara ATEX 2025, sekaligus simbol nyata kolaborasi lintas sektor dalam membangun masa depan tenaga kerja pariwisata ASEAN yang lebih inklusif, kompetitif, dan siap bersaing di tingkat global. (E-1)