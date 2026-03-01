Vietjet Buka Penerbangan Langsung Jakarta dengan Kota Pesisir Vietnam, Da Nang

Golden Bridge

MASKAPAI penerbangan generasi baru asal Vietnam, Vietjet, terus memperluas jaringan penerbangannya di Asia Tenggara dengan meluncurkan rute internasional baru yang menghubungkan Jakarta dan Da Nang, salah satu destinasi pesisir paling populer di Vietnam. Layanan baru ini menjadikan Vietjet sebagai maskapai pertama dan satu-satunya yang mengoperasikan penerbangan langsung antara Jakarta dan Da Nang, menjadikan kedua kota hanya berjarak beberapa jam penerbangan.

Rute ini memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi wisatawan Indonesia untuk menjelajahi pesona Vietnam bagian tengah sekaligus memperkuat konektivitas antara Indonesia, Vietnam, dan kawasan Asia Tenggara.

Rute Jakarta–Da Nang dijadwalkan mulai beroperasi pada 29 April 2026, dengan frekuensi lima penerbangan pulang-pergi setiap minggu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu. Dengan peluncuran rute baru ini, Vietjet kini mengoperasikan lima rute yang menghubungkan Indonesia dan Vietnam, termasuk layanan yang menghubungkan Jakarta dan Bali dengan Ho Chi Minh City dan Hanoi, sehingga memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi wisatawan maupun pelaku bisnis di kedua negara.

Jadwal penerbangan (format 24 jam, waktu lokal):

Penerbangan VJ950 dari Jakarta (CGK) ke Da Nang (DAD): berangkat pukul 18.20, tiba pukul 22.05

Penerbangan VJ951 dari Da Nang (DAD) ke Jakarta (CGK): berangkat pukul 13.25, tiba pukul 17.20

Untuk merayakan peluncuran rute baru ini, Vietjet menghadirkan promo tiket mulai dari Rp0 (belum termasuk pajak dan biaya tambahan) untuk jaringan penerbangan antara Vietnam dan Indonesia. Penumpang juga dapat menikmati bagasi tercatat gratis hingga 20kg untuk tiket Eco serta diskon langsung 20% untuk tiket SkyBoss. Promo ini berlangsung pada 16–20 Maret 2026 melalui situs resmi www.vietjetair.com dan aplikasi Vietjet Air, untuk periode perjalanan 1 April 2026 hingga 31 Maret 2027.

Sebagai salah satu kota pesisir paling terkenal di Vietnam, Da Nang menawarkan perpaduan unik antara keindahan alam, budaya, dan kuliner khas. Kota ini dikenal dengan pantai berpasir putih seperti My Khe Beach, kedekatannya dengan situs warisan dunia UNESCO seperti Hoi An Ancient Town dan My Son Sanctuary, serta berbagai destinasi ikonik seperti Ba Na Hills dengan jembatan terkenal Golden Bridge. Dengan hadirnya penerbangan langsung dari Jakarta, wisatawan Indonesia kini dapat menikmati destinasi ini dengan perjalanan yang lebih mudah dan nyaman.

Seiring meningkatnya minat wisatawan Indonesia untuk menjelajahi destinasi baru di Asia Tenggara, rute langsung ini diharapkan dapat semakin mendorong pertumbuhan perjalanan wisata antara kedua negara. Selain mempermudah wisatawan Indonesia mengunjungi Vietnam, konektivitas baru ini juga membuka peluang bagi wisatawan Vietnam untuk menjelajahi berbagai destinasi di Indonesia, sehingga memperkuat pertukaran wisata antara kedua negara.

Selain layanan Jakarta–Da Nang, Vietjet juga akan meluncurkan rute baru Nha Trang–Singapura mulai 1 Juni 2026, yang akan semakin memperluas jaringan penerbangan Vietjet di kawasan Asia Tenggara.

Di dalam penerbangan, penumpang dapat menikmati berbagai hidangan khas Vietnam yang segar dan hangat seperti pho, banh mi, serta kopi susu Vietnam, yang disajikan oleh awak kabin profesional Vietjet di armada pesawat modern dan hemat bahan bakar. Penumpang juga dapat memanfaatkan program loyalitas Vietjet SkyJoy, yang memungkinkan anggota untuk mengumpulkan dan menukarkan poin dengan Vietjet maupun lebih dari 250 mitra di sektor perjalanan, kuliner, belanja, dan gaya hidup. (E-1)