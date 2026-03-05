Vietnam Membentuk Satgas untuk Memastikan Keamanan Energi di Tengah Ketegangan Timur Tengah

Terminal Minyak Bumi Nha Be adalah salah satu fasilitas penyimpanan bahan bakar terbesar dan terpenting di Vietnam, yang berfungsi sebagai pusat utama dalam sistem pasokan energi untuk Kota Ho Chi Minh dan wilayah selatan.(Petrolimex)

PEMERINTAH Vietnam resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menjamin keamanan energi nasional di tengah memanasnya konflik militer di Timur Tengah. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap dinamika global yang kian tidak menentu dan berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia.

Berdasarkan laporan portal resmi pemerintah pada Kamis (5/3), pembentukan Satgas ini ditetapkan melalui keputusan pemerintah yang ditandatangani pada Rabu (4/3). Satgas ini memiliki mandat utama untuk membantu Perdana Menteri dalam mengarahkan serta mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait guna memitigasi isu-isu keamanan energi.

Tugas pokok Satgas ini meliputi pemantauan ketat, penilaian, serta peramalan perkembangan pasar energi global. Selain itu, tim ini bertanggung jawab memastikan kecukupan pasokan bahan bakar untuk kebutuhan produksi industri dan konsumsi masyarakat di seluruh penjuru Vietnam.

"Satgas akan mengusulkan langkah-langkah kebijakan dan solusi strategis kepada Perdana Menteri untuk mengatasi tantangan keamanan energi yang muncul secara tiba-tiba," tulis laporan tersebut.

Langkah preventif Vietnam ini mencerminkan kekhawatiran negara-negara Asia Tenggara terhadap ketergantungan energi dari kawasan Timur Tengah. Tim ad-hoc ini bersifat temporer dan akan dibubarkan segera setelah misi pengamanan stabilitas energi nasional dinyatakan selesai dan situasi global mereda. (Xinhua/B-3)