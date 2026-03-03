Konflik Timur Tengah Uji Ketahanan Energi RI, Akademisi Unsoed: Waspada Beban APBN

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
ESKALASI konflik Timur Tengah kini menjadi ujian serius bagi ketahanan energi Indonesia. Ketergantungan yang masih tinggi terhadap impor minyak mentah serta volatilitas harga energi global menempatkan ekonomi nasional dalam posisi yang rentan.
Akademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Muhammad Yamin, menyatakan bahwa situasi di Timur Tengah, yakni perang AS-Israel vs Iran yang semakin meluas ke negara-negara teluk bukan sekadar isu geopolitik regional, melainkan ancaman langsung terhadap struktur ketahanan energi domestik.
"Konflik di Timur Tengah bukan hanya persoalan geopolitik regional, tetapi langsung menguji ketahanan energi Indonesia karena struktur impor kita masih sangat besar," ujar Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unsoed tersebut di Purwokerto, Selasa (3/3/2026).
Yamin menyoroti bahwa keterlibatan Amerika Serikat, Israel, dan Iran dalam konflik tersebut berpotensi mengganggu jalur distribusi energi paling strategis di dunia, yakni Selat Hormuz. Jalur ini merupakan urat nadi bagi sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia.
Setiap hambatan distribusi di kawasan tersebut hampir dipastikan akan mendorong lonjakan harga minyak mentah. Bagi Indonesia, yang saat ini masih harus mengimpor sekitar 50 persen kebutuhan minyaknya, kondisi ini merupakan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi.
Lonjakan harga minyak dunia akan berdampak langsung pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika harga pasar melampaui asumsi yang telah ditetapkan pemerintah, maka beban subsidi dan kompensasi energi akan membengkak secara signifikan.
"Pemerintah berada dalam posisi dilematis antara menjaga stabilitas harga dalam negeri atau mengendalikan defisit fiskal," tambah Yamin.
Selain tekanan fiskal, kenaikan harga energi juga memiliki efek domino terhadap inflasi. Meningkatnya biaya transportasi dan logistik akan memicu kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok, yang pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat luas.
Gejolak energi global biasanya diikuti oleh ketidakpastian pasar keuangan. Dalam situasi seperti ini, investor cenderung mengalihkan aset mereka ke instrumen yang lebih aman (safe haven), yang berpotensi memberikan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.
Yamin menilai situasi kritis ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan langkah konkret dalam memperkuat kedaulatan energi nasional, di antaranya:
"Ketahanan energi adalah bagian dari kedaulatan ekonomi. Selama ketergantungan impor masih tinggi, setiap gejolak geopolitik global akan langsung terasa di dalam negeri," tegasnya.
Berdasarkan data terbaru, pergerakan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS terus dipantau secara ketat oleh otoritas moneter dan fiskal guna mengantisipasi dampak lebih lanjut dari konflik Timur Tengah. (Ant/H-3)
PEMERINTAH Filipina resmi memberlakukan kebijakan empat hari kerja sepekan bagi pegawai pemerintah mulai Senin mendatang guna menekan dampak ekonomi akibat perang AS-Israel Vs Iran.
PEMERINTAH Indonesia memutuskan untuk menangguhkan atau meletakkan dalam status 'on hold' seluruh pembahasan mengenai partisipasi dalam mekanisme Board of Peace (BOP).
DIREKTUR Eksekutif CoRE Mohammad Faisal mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying bahan bakar minyak (BBM) di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.
Harga minyak dunia (Brent) bertahan di level tinggi US$84 per barel usai serangan IRGC di Selat Hormuz. Simak dampak ke harga BBM subsidi & kurs Rupiah hari ini.
Simak kronologi lengkap serangan rudal IRGC terhadap tanker AS dan penutupan total Selat Hormuz yang memicu krisis energi global 2026.
Ketegangan di Selat Hormuz memuncak setelah IRGC menyerang tanker minyak AS. Jalur energi global terancam lumpuh, harga minyak dunia diprediksi meroket.
Indonesia serukan semua pihak menahan diri di tengah konflik Teluk. Kemenlu RI desak AS, Israel, dan Iran hentikan serangan demi kedaulatan negara. Cek info evakuasi WNI.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif, tidak memihak, dan menghormati semua negara, di tengah ketegangan global.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan bahwa Presiden Donald Trump yang akan menentukan syarat menyerah bagi Iran di tengah penyelidikan serangan sekolah Minab.
PM Inggris Keir Starmer dan Presiden AS Donald Trump akhirnya berbicara via telepon di tengah ketegangan diplomatik terkait serangan ke Iran.
Paus Leo XIV sampaikan kekhawatiran mendalam atas perang AS-Israel vs Iran yang masuki hari ke-9. Simak seruan damai dan update terkini konflik Timur Tengah.
Menlu Tiongkok Wang Yi serukan gencatan senjata di Iran & Timur Tengah. Simak lima prinsip dasar Tiongkok untuk akhiri konflik pascaserangan AS-Israel 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved