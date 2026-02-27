PT Lautan Natural Krimerindo (LNK) meresmikan Ellenka Xperience Center pada 12 Februari 2026 di Tangerang dan Gresik. Fasilitas ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan pelanggan, khususnya sektor food service atau horeca, yang memerlukan ruang inovasi sert(Dok. PT Lautan Natural Krimerindo (LNK))

INDUSTRI makanan dan minuman (F&B) global terus mencatat pertumbuhan solid di tengah perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Laporan Statista memproyeksikan pasar makanan dan minuman dunia akan terus berkembang seiring urbanisasi serta meningkatnya permintaan terhadap produk yang praktis, inovatif, dan bernilai tambah.

Di Indonesia, sektor makanan dan minuman juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Data Kementerian Perindustrian mencatat kontribusi industri ini mencapai 41,15% terhadap industri pengolahan nonmigas. Capaian tersebut menempatkan industri makanan dan minuman sebagai salah satu sektor strategis nasional.

Perubahan preferensi konsumen, akselerasi tren minuman dan kopi, hingga meningkatnya ekspektasi terhadap kualitas produk membuat pelaku usaha harus beradaptasi lebih cepat. Inovasi kini tidak lagi sekadar pembeda, melainkan menjadi kebutuhan mendasar dalam menjaga daya saing bisnis.

Baca juga : Agar Bisnis Makanan Lebih Efisien dan Proses Konsisten

Menjawab dinamika tersebut, PT Lautan Natural Krimerindo (LNK) meresmikan Ellenka Xperience Center pada 12 Februari 2026 di Tangerang dan Gresik. Fasilitas ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan pelanggan, khususnya sektor food service atau horeca, yang memerlukan ruang inovasi serta diskusi teknis secara langsung.

Pertumbuhan pesat industri beverages dan kopi semakin memperkuat urgensi kehadiran fasilitas yang mampu mendukung percepatan inovasi, diferensiasi produk, serta mempercepat penetrasi pasar. Langkah ini sekaligus mempertegas posisi perusahaan, tidak hanya sebagai pemasok bahan baku makanan dan minuman, tetapi juga sebagai mitra inovasi berbasis riset, teknologi, dan kolaborasi.

Peresmian Ellenka Xperience Center menjadi tonggak penting dalam perjalanan inovasi LNK. Fasilitas yang telah dirancang selama beberapa tahun terakhir ini difungsikan sebagai ruang kolaboratif guna mendorong akselerasi pengembangan produk dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan.

Jadi Ruang Inovasi dan Co-Creation

Ellenka Xperience Center dirancang sebagai pusat inovasi yang memungkinkan pelanggan dan mitra bisnis melakukan eksplorasi, pengujian, serta pengembangan produk secara langsung. Melalui fasilitas ini, pengguna dapat melakukan product testing hingga merasakan pengalaman hands-on untuk mempercepat proses transformasi ide menjadi prototipe yang siap diterima pasar.

Dengan kehadiran pusat inovasi ini, PT Lautan Natural Krimerindo memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan industri F&B Indonesia melalui kolaborasi, riset aplikatif, dan pengembangan produk berkelanjutan. (Put/E-1)