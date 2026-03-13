BRI Perkuat Layanan Wealth Management di Momentum Imlek Tahun Kuda Api 2026

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyelenggarakan BRI Imlek Prosperity 2026 yang sukses digelar di Jakarta, Surabaya, dan Medan.(Dok BRI)

MOMENTUM Tahun Baru Imlek 2026 yang dikenal sebagai Tahun Kuda Api dimaknai sebagai simbol energi, keberanian, dan transformasi. Semangat tersebut dihadirkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melalui gelaran BRI Imlek Prosperity 2026 yang sukses diselenggarakan di Jakarta, Surabaya, dan Medan.

Lebih dari sekadar perayaan, BRI Imlek Prosperity 2026 menjadi refleksi komitmen perseroan dalam mendampingi nasabah menghadapi dinamika ekonomi yang terus bergerak.

Tahun Kuda Api yang identik dengan ketangguhan dan daya juang menjadi metafora perjalanan pertumbuhan, baik bagi individu maupun pelaku usaha. Kegiatan ini juga menjadi bentuk apresiasi BRI kepada nasabah top tier yang telah mempercayakan pengelolaan bisnis dan keuangannya kepada BRI.

Acara digelar secara eksklusif di Hotel Mulia Senayan (20 Februari 2026), The Westin Surabaya (24 Februari 2026), dan JW Marriott Hotel Medan (27 Februari 2026). Lebih dari 300 nasabah top tier dari segmen korporasi, komersial, merchant, developer, hingga BRI Prioritas & Private hadir bersama jajaran Komisaris dan Direksi BRI dalam suasana intimate dan elegan.

Sentuhan budaya Tionghoa terasa sejak area foyer, mulai dari alunan guzheng performance, aktivitas kipas lukis, face reader, shio card, hingga sajian Taste of Peranakan yang memperkaya pengalaman para tamu. Momentum kebersamaan berlanjut pada sesi utama melalui pertunjukan barongsai dan bian lian, dilengkapi Yee Sang Ceremony yang sarat makna kemakmuran serta talkshow Feng Shui yang memberikan perspektif dalam membaca peluang di tahun baru.

Di balik kemeriahan tersebut, BRI menegaskan kesiapan menjadi mitra strategis dalam setiap fase kehidupan dan siklus bisnis nasabah. Transformasi yang dilambangkan Tahun Kuda Api sejalan dengan langkah BRI memperkuat layanan Wealth Management yang semakin komprehensif dan personal.

Melalui pendekatan terintegrasi, BRI menghadirkan solusi pengelolaan aset, perencanaan keuangan, hingga proteksi jangka panjang yang adaptif terhadap perubahan kondisi pasar dan kebutuhan nasabah. Layanan ini dirancang untuk membantu nasabah tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga menangkap peluang pertumbuhan secara berkelanjutan.

BRI Imlek Prosperity 2026 pun menjadi wujud nyata positioning BRI sebagai ’Satu Bank untuk Semua’. Di tengah lanskap ekonomi yang dinamis, BRI berkomitmen menghadirkan layanan yang relevan, terpercaya, dan mampu mendukung transformasi finansial nasabah secara menyeluruh.

Dengan semangat Tahun Kuda Api, BRI mengajak nasabah untuk melangkah dengan percaya diri, memanfaatkan solusi Wealth Management yang tersedia, serta terus bertumbuh bersama dalam perjalanan menuju kemakmuran jangka panjang. (RO/E-4)