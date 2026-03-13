BRI Perkuat Layanan Wealth Management di Momentum Imlek Tahun Kuda Api 2026

Headline
MOMENTUM Tahun Baru Imlek 2026 yang dikenal sebagai Tahun Kuda Api dimaknai sebagai simbol energi, keberanian, dan transformasi. Semangat tersebut dihadirkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melalui gelaran BRI Imlek Prosperity 2026 yang sukses diselenggarakan di Jakarta, Surabaya, dan Medan.
Lebih dari sekadar perayaan, BRI Imlek Prosperity 2026 menjadi refleksi komitmen perseroan dalam mendampingi nasabah menghadapi dinamika ekonomi yang terus bergerak.
Tahun Kuda Api yang identik dengan ketangguhan dan daya juang menjadi metafora perjalanan pertumbuhan, baik bagi individu maupun pelaku usaha. Kegiatan ini juga menjadi bentuk apresiasi BRI kepada nasabah top tier yang telah mempercayakan pengelolaan bisnis dan keuangannya kepada BRI.
Acara digelar secara eksklusif di Hotel Mulia Senayan (20 Februari 2026), The Westin Surabaya (24 Februari 2026), dan JW Marriott Hotel Medan (27 Februari 2026). Lebih dari 300 nasabah top tier dari segmen korporasi, komersial, merchant, developer, hingga BRI Prioritas & Private hadir bersama jajaran Komisaris dan Direksi BRI dalam suasana intimate dan elegan.
Sentuhan budaya Tionghoa terasa sejak area foyer, mulai dari alunan guzheng performance, aktivitas kipas lukis, face reader, shio card, hingga sajian Taste of Peranakan yang memperkaya pengalaman para tamu. Momentum kebersamaan berlanjut pada sesi utama melalui pertunjukan barongsai dan bian lian, dilengkapi Yee Sang Ceremony yang sarat makna kemakmuran serta talkshow Feng Shui yang memberikan perspektif dalam membaca peluang di tahun baru.
Di balik kemeriahan tersebut, BRI menegaskan kesiapan menjadi mitra strategis dalam setiap fase kehidupan dan siklus bisnis nasabah. Transformasi yang dilambangkan Tahun Kuda Api sejalan dengan langkah BRI memperkuat layanan Wealth Management yang semakin komprehensif dan personal.
Melalui pendekatan terintegrasi, BRI menghadirkan solusi pengelolaan aset, perencanaan keuangan, hingga proteksi jangka panjang yang adaptif terhadap perubahan kondisi pasar dan kebutuhan nasabah. Layanan ini dirancang untuk membantu nasabah tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga menangkap peluang pertumbuhan secara berkelanjutan.
BRI Imlek Prosperity 2026 pun menjadi wujud nyata positioning BRI sebagai ’Satu Bank untuk Semua’. Di tengah lanskap ekonomi yang dinamis, BRI berkomitmen menghadirkan layanan yang relevan, terpercaya, dan mampu mendukung transformasi finansial nasabah secara menyeluruh.
Dengan semangat Tahun Kuda Api, BRI mengajak nasabah untuk melangkah dengan percaya diri, memanfaatkan solusi Wealth Management yang tersedia, serta terus bertumbuh bersama dalam perjalanan menuju kemakmuran jangka panjang. (RO/E-4)
Pada Desember 2025 porsi konsumsi tercatat sebesar 74,3% kemudian turun menjadi 72,3% pada Januari 2026 dan kembali menurun menjadi 71,6% pada Februari 2026.
Berburu tiket mudik dan liburan Lebaran kini lebih hemat. Manfaatkan Promo Spesial BRI Ramadan untuk diskon tiket pesawat, hotel, hingga cashback menarik.
BRI menyiapkan uang tunai sebesar Rp25 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Lebaran 2026.
Ingin punya rumah sendiri? BRI KPR hadir dengan proses mudah, simulasi cicilan, dan pengajuan praktis lewat BRImo untuk membantu keluarga muda mewujudkan rumah impian.
SAMSUNG resmi meluncurkan Galaxy S26 Series, yakni Galaxy S26, S26+, dan S26 Ultra.
Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor menggelar Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili bertema “Merayakan Harmoni, Menyambut Suci” di Gedung PP GP Ansor, Jakarta, Selasa (17/2).
Penyuluh Agama Konghucu Banyumas menegaskan Imlek 2577 bukan sekadar kumpul keluarga, melainkan momentum ibadah dan refleksi diri yang mendalam
POLDA Metro Jaya menyiagakan sebanyak 1.919 personel gabungan untuk mengawal perayaan Imlek Tahun 2026 di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
PERAYAAN Tahun Baru Imlek atau Tahun Baru Tionghoa bukan sekadar penanda pergantian tahun dalam kalender lunar.
Pedagang bandeng di Festival Rawa Belong Jakarta meraup omzet Rp15 juta jelang Imlek 2026. Permintaan melonjak hingga 5 ton per hari.
