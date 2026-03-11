Harga Minyak Dunia Naik, Tailan Terapkan WFH untuk Hemat Energi

ilustrasi(Antara)

Pemerintah Tailan mengumumkan serangkaian langkah penghematan energi untuk instansi pemerintah dan perusahaan milik negara sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menginstruksikan agar berbagai lembaga pemerintah segera menerapkan kebijakan yang dapat menekan konsumsi energi. Salah satunya dengan memungkinkan pegawai bekerja dari rumah apabila tugas mereka tidak berdampak langsung terhadap layanan publik.

Wakil Juru Bicara Pemerintah Tailan Lalida Periswiwatana mengatakan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi terhadap potensi ancaman terhadap keamanan energi nasional.

“Perdana Menteri telah menginstruksikan instansi pemerintah dan perusahaan untuk segera menerapkan langkah-langkah yang memungkinkan karyawan bekerja dari rumah jika tugas mereka tidak berdampak terhadap penyediaan layanan publik,” ujar Periswiwatana dalam konferensi pers di Gedung Pemerintah di Bangkok.

Selain kebijakan kerja jarak jauh, pemerintah juga menangguhkan seluruh perjalanan dinas luar negeri yang dibiayai negara, termasuk perjalanan untuk tujuan pendidikan maupun program magang. Seluruh kegiatan tersebut diminta untuk dilakukan di dalam negeri.

Pemerintah Thailand juga tengah menyiapkan langkah penghematan energi yang lebih luas. Salah satu usulan yang dipertimbangkan adalah penutupan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) setiap hari mulai pukul 22.00 hingga 06.00 waktu setempat.

Menurut pemerintah, konflik Timur Tengah berpotensi memicu volatilitas harga energi global karena kawasan tersebut merupakan salah satu pemasok energi terbesar di dunia.

“Konflik yang sedang berlangsung menyebabkan fluktuasi harga minyak dan energi global secara konstan. Pemerintah memandang penanganan potensi krisis energi sebagai prioritas utama,” kata Periswiwatana.

Pemerintah juga sedang meninjau proposal dari Kementerian Energi Thailand untuk menerapkan langkah penghematan yang lebih ketat jika situasi semakin memburuk.

Saat ini, permintaan harian Tailan untuk produk minyak mencapai sekitar 32,7 juta galon. Per 5 Maret, cadangan minyak negara tersebut tercatat sekitar 2,1 miliar galon, sementara sebagian besar kebutuhan minyak mentah masih bergantung pada impor.

Selain kebijakan makro, Kementerian Energi Thailand juga mengusulkan sejumlah langkah penghematan energi di gedung perkantoran pemerintah. Di antaranya dengan mengatur suhu pendingin udara pada 25-26 derajat Celsius, mendorong penggunaan pakaian lengan pendek alih-alih jas dan dasi kecuali pada acara resmi, serta mengurangi konsumsi listrik. Langkah lainnya mencakup mematikan lampu dan peralatan yang tidak digunakan, menggunakan mode hemat energi pada komputer, mematikan perangkat saat tidak digunakan, serta membatasi penggunaan lift.

Pemerintah juga meminta instansi terkait untuk menghemat penggunaan bahan bakar kendaraan dinas, termasuk dengan memantau konsumsi bahan bakar, menerapkan cara mengemudi hemat energi, serta mendorong penggunaan kendaraan bersama di kalangan pegawai negeri.

Departemen hubungan masyarakat di kantor perdana menteri juga diminta untuk bekerja sama dengan televisi, radio, dan platform media sosial untuk menyosialisasikan langkah penghematan energi nasional apabila krisis energi semakin memburuk.

Saat ini pemerintah Thailand masih menahan kenaikan harga bensin dan solar melalui subsidi dari Dana Minyak Nasional. Kebijakan tersebut telah berlaku sejak awal Maret selama 15 hari, meski pemerintah belum memutuskan apakah program subsidi itu akan diperpanjang.

Sebagian besar listrik di Tailan dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga termal yang menggunakan gas alam. Selain itu, Thailand juga mengimpor listrik dari negara-negara tetangga, terutama Laos, yang mengoperasikan sejumlah pembangkit listrik tenaga air di anak sungai Sungai Mekong. (Ant/E-3)