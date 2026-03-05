IHSG Melonjak Tinggi, Investor Mulai Borong Saham Murah

Pengunjung melihat pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (2/2/2026). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona merah pada perdagangan hari ini, Senin (2/2/2026). IHSG anjlok 406,88 poin atau 4,88 per(MI/Usman Iskandar)

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada penutupan perdagangan Kamis (5/3/2026) berhasil bangkit dari tekanan. Penguatan ini dipicu oleh aksi bargain hunting atau perburuan saham-saham berfundamental baik yang harganya sudah terkoreksi dalam (diskon) pada sesi perdagangan sebelumnya.

IHSG ditutup melonjak 133,48 poin atau 1,76 persen ke posisi 7.710,54. Sejalan dengan indeks utama, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 juga naik 15,37 poin (1,99 persen) ke posisi 787,82.

Analisis Pasar: Rebound di Tengah Tensi Timur Tengah

Kepala Riset Phintraco Sekuritas, Ratna Lim, menyatakan bahwa pembalikan arah IHSG ini sesuai dengan perkiraan pasar. Meskipun tensi geopolitik di Timur Tengah akibat konflik AS-Israel dan Iran masih membayangi nilai tukar Rupiah, investor domestik dan asing mulai melihat adanya peluang akumulasi pada harga rendah.

"IHSG berhasil rebound didorong oleh sentimen positif penguatan indeks bursa global serta aksi bargain hunting. Namun, tetap terjadi aksi profit taking pada sektor-sektor yang sudah reli sebelumnya, seperti saham migas," ujar Ratna Lim di Jakarta.

Pelaku pasar saat ini sedang dalam posisi wait and see menantikan dua rilis data ekonomi krusial:

Data Domestik: Cadangan devisa Indonesia periode Februari 2026 yang diprediksi sedikit tertekan akibat intervensi stabilitas mata uang Rupiah.

Cadangan devisa Indonesia periode Februari 2026 yang diprediksi sedikit tertekan akibat intervensi stabilitas mata uang Rupiah. Data Global (AS): Rilis Non-farm Payrolls (NFP) dan tingkat pengangguran AS bulan Februari yang diperkirakan melambat ke angka 59.000, yang dapat mempengaruhi kebijakan suku bunga The Fed.

Performa Sektoral: Konsumen Non-Primer Memimpin

Berdasarkan data Indeks Sektoral IDX-IC, hampir seluruh sektor parkir di zona hijau. Sektor barang konsumen non-primer mencatatkan kenaikan tertinggi sebesar 3,39 persen, disusul sektor industri (2,66 persen), dan sektor barang baku (2,29 persen).

Hanya satu sektor yang mengalami pelemahan tipis, yaitu sektor transportasi & logistik yang turun 0,01 persen.

Kategori Saham Kode Emiten Top Gainers RODA, LAND, BIPP, KOTA, INCF Top Losers ELPI, INDS, BBSS, MMLP, ZATA

Statistik Perdagangan dan Bursa Regional

Frekuensi perdagangan saham hari ini tercatat sangat tinggi mencapai 2.084.435 kali transaksi. Sebanyak 34,46 miliar lembar saham berpindah tangan dengan total nilai transaksi mencapai Rp17,94 triliun. Mayoritas saham atau sebanyak 597 emiten mengalami kenaikan harga.

Penguatan IHSG juga sejalan dengan tren positif di bursa saham regional Asia sore ini:

Nikkei (Jepang): Menguat 1,90 persen ke 55.278,10.

Menguat 1,90 persen ke 55.278,10. Shanghai (Tiongkok): Menguat 0,64 persen ke 4.108,57.

Menguat 0,64 persen ke 4.108,57. Hang Seng (Hong Kong): Menguat 0,28 persen ke 25.321,40.

Menguat 0,28 persen ke 25.321,40. Strait Times (Singapura): Menguat 0,70 persen ke 4.846,56.

People Also Ask (FAQ)

Apa itu bargain hunting dalam saham?

Bargain hunting adalah strategi investor membeli saham yang harganya dianggap sudah sangat murah atau berada di bawah nilai intrinsiknya setelah terjadi penurunan pasar yang signifikan.

Mengapa IHSG naik hari ini?

Kenaikan IHSG hari ini didorong oleh aksi beli selektif investor pada saham-saham yang terdiskon, didukung oleh sentimen positif dari bursa global meskipun risiko geopolitik masih ada.

Bagaimana pengaruh data Non-farm Payrolls AS terhadap IHSG?

Data Non-farm Payrolls yang melambat biasanya memberikan sentimen positif bagi pasar negara berkembang (emerging markets) seperti Indonesia, karena mengurangi tekanan bagi bank sentral AS untuk menaikkan suku bunga secara agresif.