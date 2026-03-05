IHSG Melonjak Tinggi, Investor Mulai Borong Saham Murah

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada penutupan perdagangan Kamis (5/3/2026) berhasil bangkit dari tekanan. Penguatan ini dipicu oleh aksi bargain hunting atau perburuan saham-saham berfundamental baik yang harganya sudah terkoreksi dalam (diskon) pada sesi perdagangan sebelumnya.
IHSG ditutup melonjak 133,48 poin atau 1,76 persen ke posisi 7.710,54. Sejalan dengan indeks utama, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 juga naik 15,37 poin (1,99 persen) ke posisi 787,82.
Kepala Riset Phintraco Sekuritas, Ratna Lim, menyatakan bahwa pembalikan arah IHSG ini sesuai dengan perkiraan pasar. Meskipun tensi geopolitik di Timur Tengah akibat konflik AS-Israel dan Iran masih membayangi nilai tukar Rupiah, investor domestik dan asing mulai melihat adanya peluang akumulasi pada harga rendah.
"IHSG berhasil rebound didorong oleh sentimen positif penguatan indeks bursa global serta aksi bargain hunting. Namun, tetap terjadi aksi profit taking pada sektor-sektor yang sudah reli sebelumnya, seperti saham migas," ujar Ratna Lim di Jakarta.
Pelaku pasar saat ini sedang dalam posisi wait and see menantikan dua rilis data ekonomi krusial:
Berdasarkan data Indeks Sektoral IDX-IC, hampir seluruh sektor parkir di zona hijau. Sektor barang konsumen non-primer mencatatkan kenaikan tertinggi sebesar 3,39 persen, disusul sektor industri (2,66 persen), dan sektor barang baku (2,29 persen).
Hanya satu sektor yang mengalami pelemahan tipis, yaitu sektor transportasi & logistik yang turun 0,01 persen.
|Kategori Saham
|Kode Emiten
|Top Gainers
|RODA, LAND, BIPP, KOTA, INCF
|Top Losers
|ELPI, INDS, BBSS, MMLP, ZATA
Frekuensi perdagangan saham hari ini tercatat sangat tinggi mencapai 2.084.435 kali transaksi. Sebanyak 34,46 miliar lembar saham berpindah tangan dengan total nilai transaksi mencapai Rp17,94 triliun. Mayoritas saham atau sebanyak 597 emiten mengalami kenaikan harga.
Penguatan IHSG juga sejalan dengan tren positif di bursa saham regional Asia sore ini:
Bargain hunting adalah strategi investor membeli saham yang harganya dianggap sudah sangat murah atau berada di bawah nilai intrinsiknya setelah terjadi penurunan pasar yang signifikan.
Kenaikan IHSG hari ini didorong oleh aksi beli selektif investor pada saham-saham yang terdiskon, didukung oleh sentimen positif dari bursa global meskipun risiko geopolitik masih ada.
Data Non-farm Payrolls yang melambat biasanya memberikan sentimen positif bagi pasar negara berkembang (emerging markets) seperti Indonesia, karena mengurangi tekanan bagi bank sentral AS untuk menaikkan suku bunga secara agresif.
