Teratai Group Sabet 2 Penghargaan dalam Ajang Properti Indonesia Award 2023  

PERUSAHAAN Developer asal Bali, Teratai Group menutup tahun 2023 dengan kembali sukses menoreh prestasi di tingkat nasional. Kali ini dalam ajang penghargaan Properti Indonesia Award 2023, Teratai Group berhasil meraih dua penghargaan, yaitu Property Development untuk proyek Teratai Royal dan Rising Star Developer untuk skala korporasi.

Ajang penghargaan properti ini digelar media Properti Indonesia (MPI) Group, penerbit Majalah Properti Indonesia dan portal berita propertiindonesia.id di Dua Mutiara Ballroom, Hotel JW Marriott Jakarta, Rabu malam (25/10).



Teratai Royal didapuk sebagai The Favourite Premium Housing in Bali, sedangkan secara korporasi, Teratai Group berhasil dinobatkan sebagai The Innovative Boutique Developer in Bali. Penghargaan tersebut diraih atas pencapaian Teratai Group yang telah sukses mengembangkan berbagai proyek hunian premium di Bali dan langsung terserap habis (sold out) dalam waktu singkat.

Baca juga: Dirjen Pajak Sebut PPN DTP Tak Mengurangi Penerimaan Negara



Kesuksesan ini tak terlepas dari inovasi yang dilakukan Teratai Group pada setiap portofolionya. Mulai dari penerapan konsep desain yang unik, penempatan lokasi proyek yang strategis sampai dengan strategi pemasaran yang efisien.

Beberapa proyek tersebut diantaranya; Teratai Villas, Teratai Grand Village, The Promenade serta Teratai Royal.

Baca juga: Pemerintah bakal Luncurkan Insentif Properti dan Program Bantuan Sosial

Direktur Utama PT Teratai Agung Kencana (Teratai Group) I Gede Arya Wijaya menuturkan, pihaknya sangat berterimakasih atas apresiasi yang kembali diberikan Media Properti Indonesia kepada pengembang lokal seperti Teratai Group. Menurutnya, penghargaan ini sekali lagi membuktikan bahwa wujud keseriusan dan komitmen Teratai Group untuk melahirkan proyek-proyek berkualitas di Bali mendapat apresiasi positif tak hanya dari konsumen namun juga para stakeholder properti lainnya.



“Penghargaan PIA 2023 menjadi komitmen Teratai Group untuk terus menghadirkan produk yang inovatif dan berkualitas ke depannya. Semoga penghargaan ini dapat memotivasi kami untuk terus berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang,” ujarnya.



Properti Indonesia Award 2023 mengusung tema: Bringing The Best Together. Inspirational quotes ini sejalan dengan visi dan misi Properti Indonesia untuk menyatukan para pelaku usaha terbaik di industri ini dan mereferensikan berbagai strategi serta ide-ide kreatif mereka untuk beradaptasi dengan perubahan dunia bisnis yang kian dinamis.

Acara ini bertepatan pula dengan momentum eksistensi Properti Indonesia selama 30 tahun sebagai media pertama bersegmentasi properti di Indonesia.



Penghargaan Properti Indonesia Award yang telah memasuki tahun ke-10 tersebut menetapkan sebanyak 33 penerima golden trophy Properti Indonesia Award yang diklasifikasikan dalam empat kategori, meliputi; Property Corporates, Property Projects, para Inspiring Figure dari industri properti serta Property Supporting Industries. (Z-10)