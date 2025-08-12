Kolaborasi Kuliner Ekslusif dengan Duta Kuliner Indonesia

The Ritz-Carlton, Bali, mengumumkan kolaborasi kuliner eksklusif selama dua malam antara duta kuliner Indonesia ternama, Chef Petty Elliott, dan Direktur Kuliner resor, Chef Raymond Siek, yang menjanjikan pengalaman gastronomi tak terlupakan bagi para tamu(Dok. The Ritz-Carlton, Bali.)

THE Ritz-Carlton, Bali, mengumumkan kolaborasi kuliner eksklusif selama dua malam antara duta kuliner Indonesia ternama, Chef Petty Elliott, dan Direktur Kuliner resor, Chef Raymond Siek, yang menjanjikan pengalaman gastronomi tak terlupakan bagi para tamu yang cerdas.

Berlangsung selama dua malam berturut-turut, Sabtu (23/8) dan Minggu (24/8) 2025, pukul 18.30 hingga 22.30 WITA di Bejana, acara kuliner ini akan menampilkan kekayaan keragaman kuliner Indonesia melalui lensa inovatif dari dua koki paling ternama di kawasan ini. Malam itu juga akan dimeriahkan dengan alunan rindik dan tari Bali yang memukau, yang dibawakan oleh para anggota komunitas lokal yang berbakat.

"Kami sangat senang menyambut Chef Petty Elliott di The Ritz-Carlton, Bali, untuk kolaborasi luar biasa ini dengan Direktur Kuliner kami, Chef Raymond Siek. Acara ini merupakan penghormatan bagi kekayaan bahan-bahan Indonesia dan kreativitas teknik kuliner modern. Acara ini menjanjikan perayaan sejati akan budaya, cita rasa, dan keterampilan," kata Go Kondo, General Manager The Ritz-Carlton, Bali, dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin (11/8).

Pada malam pertama kolaborasi ini, para tamu diundang untuk menikmati makan malam prasmanan Nusantara yang meriah, menyajikan pilihan hidangan Indonesia pilihan. Para tamu akan menikmati pengalaman bersantap yang meriah dan interaktif dalam suasana hangat dan elegan di Bejana, restoran Indonesia andalan resor ini. Prasmanan ini akan menyajikan hidangan khas dari seluruh kepulauan Indonesia, dari Sumatra hingga Indonesia Timur.

Untuk malam kedua, para tamu diundang untuk menikmati makan malam mewah dengan delapan hidangan, yang diracik dengan cermat oleh Chef Petty Elliott dan Chef Raymond Siek. Makan malam eksklusif ini akan mencerminkan semangat kedua koki untuk mengangkat cita rasa kuliner Indonesia, menyajikan setiap hidangan sebagai perpaduan harmonis antara tradisi, inovasi, dan seni.

Menambah pengalaman malam itu, Chef Petty Elliott akan menjadi tuan rumah sesi penandatanganan buku dan penjualan khusus untuk publikasi kuliner terbarunya, The Indonesian Table, yang menawarkan para tamu kesempatan untuk membawa pulang salinan buku yang sudah ditandatangani dan wawasan yang lebih dalam tentang perjalanan dan inspirasi kulinernya. (Fal/E-1)