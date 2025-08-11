2,36 Juta Orang Melintasi Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai selama Juli 2025

BANDARA I Gusti Ngurah Rai Bali.(Dok. MI)

BANDARA I Gusti Ngurah Rai Bali mencatat lonjakan signifikan dalam pergerakan penumpang dan penerbangan. Selama Juli, bandara yang menjadi gerbang utama Pulau Bali secara total melayani 2.356.143 orang, tertinggi sepanjang tahun 2025.

General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai, Ahmad Syaugi Shahab mengatakan, penumpang rute domestik terlayani sebanyak 891.466 orang atau 38 persen dari total penumpang dan sisanya 62 persen didominasi penumpang internasional, yakni 1.464.677 orang.

"Jika dihitung rata-rata perhari, pada periode tersebut terdapat 76.005 penumpang yang melakukan perjalanan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai. Meningkat hingga 22 persen dibandingkan dengan rata-rata harian selama semester pertama, 63.117 penumpang per hari," ujarnya, Senin (11/8).

Baca juga : Pasokan Listrik PLN Normal, Bandara I Gusti Ngurah Rai Kembali Benderang

Selain jumlah penumpang yang tumbuh secara signifikan, lalu lintas penerbangan di periode yang sama juga mengalami peningkatan. Tercatat pada Juli terdapat 13.127 pergerakan pesawat dengan komposisi 6.070 penerbangan domestik dan 7.057 penerbangan internasional. Rata-rata trafik pesawat dalam sehari mencapai 423 pergerakan. Dibandingkan rata-rata harian Januari-Juni 2025 sebanyak 381 penerbangan sehari, maka terjadi pertumbuhan 11 persen.

Ahmad Syaugi Shahab menyampaikan bahwa peningkatan tersebut telah diantisipasi sebelumnya dengan koordinasi intensif bersama seluruh stakeholder bandara dan instansi terkait.

"Kami melihat tren positif di Bandara I Gusti Ngurah Rai ini karena Juli masih masuk periode libur sekolah dan libur musim panas. Demand masyarakat untuk berlibur ke Bali masih sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan periode libur panjang lainnya, seperti saat tahun baru atau libur lebaran 2025 kisaran 62 ribu hingga 72 ribu penumpang per hari, di Juli rata-ratanya melebihi 76 ribu penumpang sehari. Ini jadi rata-rata harian tertinggi sepanjang tahun 2025. Bahkan berdasarkan hasil data yang kami olah, saat puncak arus balik libur sekolah kami melayani lebih dari 79 ribu penumpang dengan 441 pergerakan pesawat, datang dan berangkat, yang terjadi pada 11 Juli 2025," imbuhnya.

Baca juga : Libur Panjang Isra Mi'raj dan Imlek, Bandara I Gusti Ngurah Rai Layani 205.805 Penumpang

Secara keseluruhan, terhitung Januari 2025 sampai dengan Juli 2025 Bandara I Gusti Ngurah Rai telah melayani 13.780.388 penumpang, terdiri atas 5.076.296 penumpang domestik dan 8.704.092 penumpang internasional. Adapun jumlah penerbangan sebanyak 82.018 pergerakan pesawat, yakni 36.838 penerbangan domestik, sisanya 45.180 merupakan penerbangan rute internasional.

Berikut adalah tiga rute terfavorit berdasarkan jumlah penumpang dan penerbangan, antara lain tujuan Jakarta, Cengkareng tertinggi pertama dengan 416.526 penumpang dan 2.158 pergerakan pesawat, di posisi kedua penumpang tujuan Singapura, yakni 2.74.555 penumpang yang diangkut melalui 1.102 pergerakan pesawat, dan di urutan ketiga tujuan Kuala Lumpur 165.507 penumpang dari 902 penerbangan.

Di tengah kepadatan trafik penumpang maupun penerbangan, manajemen Bandara i Gusti Ngurah Rai tetap berupaya menjaga standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan. "Dalam memberikan pelayanan, tentu kerap menemukan berbagai tantangan, tetapi kami terus berupaya memberikan yang terbaik. Sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada pengguna jasa, kami berkomitmen penuh untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan, keamanan, serta keselamatan penerbangan," pungkasnya. (H-3)