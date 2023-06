Dirut Bank DKI Didaulat sebagai Pemimpin Terbaik Industri Finansial 2023

LANGKAH Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy dalam memimpin Bank DKI yang mengakselerasi pertumbuhan bisnis secara konsisten dan berbagai langkah inovasi kearah digitalisasi, diapresiasi dengan pemberian penghargaan sebagai Pemimpin Terbaik Industri Finansial tahun 2023 – Best Leader for Sustainability Acceleration Through Business Expansion and Implement Non-Cash Transactions, (Category: KBMI 2, BPD).

Seremoni penghargaan diterima langsung oleh Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy pada ajang Indonesia Financial Top Leader Awards 2023 yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (31/05).

Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy mengungkapkan penghargaan ini diraih atas sinergi dan kolaborasi dari pemegang saham, dukungan nasabah dan seluruh pekerja.

"Kepemimpinan yang kuat dan efektif memainkan peranan kunci dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045, bahwa leadership bukan hanya melibatkan pengambilan keputusan dan pengarahan, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, dan membimbing anggota tim menuju tujuan bersama yang diinginkan.” ujar Fidri yang sebelumnya juga dinobatkan The Iconomics sebagai salah satu dari 50 The Best CEO Category Regional Bank dan merupakan satu-satunya CEO/Direktur Utama yang berasal dari BPD.

Pemilihan Indonesia Financial Top Leader 2023 dilakukan melalui riset tim peneliti Warta Ekonomi dengan menggunakan pendekatan desk research, media monitoring dan expert panels.

Beberapa indikator yang dinilai mencakup kinerja keuangan perusahaan yang terdiri atas pertumbuhan aset, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan laba, serta faktor implementasi model keuangan yang fleksibel, seperti segmentasi pasar dan pengembangan produk, inovasi bisnis yang berfokus akselerasi digital, implementasi mitigasi risiko dan stakeholder engagement, serta aspek kewajiban sosial dengan memberdayakan masyarakat pada sektor bisnis mikro kecil dan menengah. Pemimpin yang menerima penghargaan merupakan peraih nilai tertinggi pada masing-masing sektor dan kategori industri.

Lebih lanjut, Fidri menegaskan pentingnya mempersiapkan generasi tangguh sebagai legacy agar Bank DKI terus berkembang secara berkelanjutan.

CEO & Chief Editor Warta Ekonomi, Muhammad Ihsan dalam kata sambutannya pada forum yang sama mengatakan bahwa pengembangan inovasi bisnis dan strategi adaptasi yang dilakukan pemimpin perusahaan industri keuangan dalam kegiatan bisnis perusahaan sangatlah penting di dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi pemulihan ekonomi nasional.



Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menjelaskan bahwa penghargaan yang diterima Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy melengkapi total sebanyak 43 kategori penghargaan yang telah diterima Bank DKI sampai dengan Mei 2023.

“Kepemimpinan yang menginspirasi dari sosok Fidri Arnaldy, dengan pengalaman lebih dari 32 tahun di industri perbankan, jelas memberikan dampak nyata dengan berbagai prestasi yang diukir. Beliau juga seringkali menekankan pentingnya makna komunikasi visi secara jelas, serta mempersiapkan kader penerus dengan kompetinsi tinggi dan mental yang tangguh, untuk keberlangsungan Bank DKI secara jangka panjang.” urai Arie.

Lebih lanjut Arie menyampaikan bahwa Bank DKI akan terus berinovasi, menciptakan berbagai peluang baru serta berupaya meningkatkan nilai tambah dengan berorientasi pada digitalisasi.

:Implementasi strategi bisnis yang berbasis pada transformasi digital dan analisis big data, bahkan tidak menutup kemungkinan kearah kecerdasan buatan/AI juga akan dilakukan sebagai strategi mencapai pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan serta wujud nyata dukungan Bank DKI mencapai cita Sukses Jakarta Untuk Indonesia.” tutup Arie. (RO/E-1)