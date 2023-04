Bank DKI Borong 8 Penghargaan dalam Digital Brand Awards 2023

Bank DKI terus memboyong berbagai macam penghargaan. Sebanyak 8 (delapan) kategori penghargaan diborong sekaligus, dengan diantaranya 5 (lima) kategori penghargaan sebagai Kategori Terbaik Peringkat 1.

Semakin istimewa, Bank DKI dinobatkan sebagai The Best Conventional Bank, Kategori KBMI 2 Aset Rp50T hingga <Rp100T. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy pada acara “Infobank-Isentia 12th Digital Brand Awards 2023”, di ShangriLa Hotel Jakarta, Rabu (12/04).

Bukan hanya meraih predikat sebagai The Best Conventional Bank, Bank DKI juga meraih sejumlah penghargaan sebagai Kategori Terbaik Peringkat 1 pada beberapa kategori produk, Bank KBMI 2 Aset Rp50T sd. Rp100T, diantaranya sebagai The Best Deposito Conventional Bank, The Best Bank Savings Account, The Best Debit Card Conventional Bank, The Best Mortagage Loan Conventional Bank, The Best Mobile Banking Conventional Bank, The Best E-Money Bank, serta kategori Peringkat 2 sebagai The 2nd Best Sharia Business Unit – Conventional Bank, KBMI 2 Aset Rp50T sd. <Rp100T.

Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy menyampaikan penghargaan ini menjadi kado special pada momentum Hari Ulang Tahun Ke-62 Bank DKI yang jatuh pada 11 April 2023 lalu.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi dan pengakuan atas komitmen Bank DKI dalam mengembangkan inovasi produk dan layanan berbasis digital, termasuk upaya konsisten untuk mengkomunikasikan berbagai produk, layanan, hingga langkah kolaborasi perusahaan, yang kami wujudkan melalui inovasi strategi komunikasi perusahaan serta beradaptasi dengan tren komunikasi terkini,” ujar Fidri.

Sebagai informasi, Penghargaan diberikan oleh Majalah Infobank dan Isentia (lembaga analisis dan media monitoring global) atas keberhasilan perusahaan yang dinilai berhasil dalam melakukan promosi brand perusahaan (corporate brand) dan brand produk (product brand) secara digital selama periode 2022-2023.

Metodologi yang digunakan dalam riset melalui delapan tahapan yang berpusat pada channel media sosial. Kedelapan tahapan itu yakni, menentukan kategori, meriset brand dan kata kunci, memilih channel medsos, men-generate data dari medsos, menentukan sentimen, pengambilan data, menghitung indeks, dan menentukan hasil tiga teratas (top three) pada setiap kategori.

Chairman Infobank Media Group, Eko B. Supriyanto, riset digital brand dilakukan untuk meningkatkan kesadaran kita terkait strategi branding baru yang perlu dilakukan di era digital. “Saya melihat bahwa proses digitalisasi telah memperbaharui cara kita menjalankan bisnis. Perusahaan perlu memperhatikan penilaian ini, karena kita hidup di zaman yang menempatkan medsos sebagai pusat kehidupan,” ujar Eko.

Senada dengan itu, Regional Insights Director for Emerging Markets, Southeast Asia, Isentia, Lady Ochel C. Espinosa, menambahkan, dalam menghadapi persaingan bisnis di era digital, penggunaan media sosial dalam strategi komunikasi adalah keniscayaan. “Melalui pemantauan media sosial, pelaku bisnis dapat mengetahui kebutuhan terkini masyarakat sehingga dapat dilakukan perbaikan dan inovasi baru untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar,” jelas Lady Ochel.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menjelaskan beberapa produk digital yang dimiliki Bank DKI memang sudah dikenal dan dipergunakan secara luas oleh masyarakat. Salah satunya aplikasi JakOne Mobile dengan fitur yang semakin lengkap, mulai dari bayar bermacam tagihan dan belanja online, transaksi scan dengan QRIS, top up saldo uang elektronik, bersedekah dan berdonasi, pembayaran pajak dan retribusi, hingga pembukaan deposito dan rekening tabungan secara online.

"Salah satu fitur terbaru, adalah Mobile Cash untuk transaksi tarik tunai tanpa kartu di ATM Bank DKI maupun ATM bank lain yang bekerjasama, seperti BCA, BNI, CIMB Niaga berlogo Prima.” imbuh Arie.

Lebih lanjut Arie menambahkan penghargaan ini juga menjadi semangat bagi Bank DKI untuk senantiasa terus adaptif menghadapi berbagai perubahan dan tantangan bisnis kedepan. ”Dengan tema Transformasi Menuju Ekosistem Digital, Bank DKI akan terus tingkatkan program kerja serta memperluas inovasi dan sinergi, termasuk mendorong peningkatan daya dukung finansial melalui digitalisasi agar dapat tumbuh secara berkelanjutan dan dapat memenuhi ekspektasi seluruh Stakeholders.” tutup Arie. (RO/E-1)