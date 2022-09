Dukung UMKM, PT PNM Raih ‘The Best SoE in Empowering Ultra-Micro’

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meraih penghargaan Infobank The Best State-Owned Enterprise 2022 dalam kategori ‘The Best SoE in Empowering Ultra-Micro’ dalam acara Islamic Finance Summit 2022: Building Economic Resilience During Uncertainty by Strengthening Halal Industry di Bali, baru-baru ini.

Penghargaan ini diberikan kepada PNM dengan predikat kinerja ‘Sangat Bagus’ sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja PNM yang memiliki kontribusi luar biasa terhadap pengembangan UMKM.

Peraih penghargaan dalam acara satu tahun sekali tersebut dinilai berdasarkan hasil rating Biro Riset Infobank dengan kriteria pertumbuhan usaha dan rasio keuangan penting. Penghargaan ini diterima secara langsung oleh Kindaris, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PNM.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PNM Kindaris mengucapkan terima kasih kepada Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Infobank atas apresiasi yang berikan.

“PT PNM secara konsisten mendukung kemajuan UMKM dengan memberikan tiga modal, di antaranya; modal finansial, intelektual, dan sosial,” kata Kindaris dalam keterangan pers, Senin (26/9).

Kindaris menambahkan, “Modal finansial diberikan melalui pembiayaan usaha produktif, modal intelektual melalui pendampingan antara lain pelatihan, berbagi info dan pengalaman, sedangkan modal sosial dengan memberikan fasilitas membangun hubungan antar-nasabah sehingga membentuk jaringan usaha kolektif untuk mempercepat pertumbuhan usaha nasabah."

"Penghargaan ini tentu menjadi pendorong semangat untuk kami Insan PNM dalam memberikan yang terbaik untuk UMKM dalam memajukan ekonomi kerakyatan melalui tiga modal tersebut,” jelasnya.

PT PNM terus menyalurkan pembiayaan untuk pengembangan UMKM. Hingga 23 September 2022 PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp141,61 triliun kepada nasabah 12,7 juta nasabah PNM Mekaar.Saat ini PNM memiliki 4186 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMKM di 34 Provinsi, 443 Kabupaten/Kota, dan 5640 Kecamatan.

“Penghargaan ini kami persembahkan bagi seluruh pelaku UMKM di Indonesia yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap negara," katanya.

"Penghargaan ini juga semakin mendorong kami untuk melahirkan program-program inovatif yang dibutuhkan oleh pelaku usaha menengah kecil dan mikro untuk mendorong usaha mereka semakin maju dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Kindaris. (RO/OL-09)