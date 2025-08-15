Dasco Pastikan Wamen Rangkap Komisaris BUMN tidak Terima Tantiem

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.(Metrotvnews)

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan para Wakil Menteri (wamen) yang merangkap komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menerima tantiem. Tantiem adalah bonus kinerja yang diberikan kepada direksi dan dewan komisaris sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian target keuntungan.

"Jadi sebelumnya memang wamen-wamen itu disampaikan bahwa mereka ditaruh tidak mendapatkan tantiem, hanya kerja untuk membantu mengawasi BUMN sebagai perwakilan dari pemerintah," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Dasco mengatakan penghapusan tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN bisa menghemat uang negara. Nilainya bahkan mencapai Rp17 triliun hingg Rp18 triliun.

Baca juga : Prabowo: Ada Komisaris BUMN Rapat Sebulan Sekali, Dapat Tantiem Rp40 Miliar Setahun

"Sehingga tentunya untuk efektivitas BUMN itu terasa sekali," ucap Dasco.

Presiden Prabowo Subianto memutuskan menghapus tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk direksi dan komisaris. Mereka yang tak setuju diminta mundur.

"Jadi kalau direksi dan komisaris keberatan tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka," kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya pendapatan komisaris BUMN, meski kontribusinya minim. Menurut Prabowo, salah satu sumber penghasilan terbesar bagi komisaris adalah tantiem. Namun, Prabowo menegaskan, pemberian tantiem tidak layak jika perusahaan merugi.

"Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun," kata Prabowo saat menyampaikan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR, Jakarta, Jumat (15/8).