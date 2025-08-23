Perkuat Kemandirian Ekonomi Rakyat Lewat Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dan merayakan 112 tahun kiprah perusahaan, PT HM Sampoerna Tbk. menyelenggarakan Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Smesco Indonesia, Jakarta, pada 22-23 Agustus 2025.(Dok. PT HM Sampoerna)

DALAM rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dan merayakan 112 tahun kiprah perusahaan, PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) menyelenggarakan Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Smesco Indonesia, Jakarta, pada 22-23 Agustus 2025. Acara ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen Sampoerna dalam memperkuat kemandirian ekonomi rakyat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Acara ini dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga.

Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 menghadirkan ruang kolaborasi bagi para pakar, praktisi, UMKM, dan masyarakat untuk saling terhubung, belajar, dan berkembang bersama. Melalui berbagai sesi diskusi inspiratif bersama tokoh-tokoh terkemuka, lokakarya bersama mentor-mentor berpengalaman, dan pameran produk UMKM unggulan, acara ini bertujuan memperkuat ekosistem UMKM, mendorong inovasi, serta membuka peluang akses pasar yang lebih luas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi lintas sektor yang dihadirkan dalam acara ini.

"Acara ini menjadi bukti nyata bagaimana konsep Indonesia Incorporated, seperti yang Bapak Presiden canangkan untuk bersama-sama menjaga resiliensi ekonomi Indonesia, melalui kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, media, serta UMKM," ujarnya.

Semangat gotong royong antara sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan UMKM dalam mendorong pemerataan kesejahteraan diwujudkan dengan langkah nyata yang terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Sampoerna Retail Community (SRC) dan sejumlah BUMN, antara lain dengan Perum Bulog, dengan tujuan memperluas jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) agar masyarakat dapat mengakses pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau, yang sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kerja sama juga dilakukan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dengan tujuan mendorong literasi dan inklusi keuangan melalui program Tabungan SRC powered by BRImo, serta ekspansi agen BRILink sehingga membuka akses permodalan dan layanan keuangan digital yang lebih luas bagi UMKM melalui jaringan toko-toko SRC.



Bersama PT Pos Indonesia (Persero), Sampoerna akan memperluas distribusi meterai resmi ke satu juta toko retail melalui jaringan SRC, dan memperluas titik layanan logistik di seluruh Indonesia sehingga masyarakat di daerah terpencil pun dapat mengakses layanan publik dengan lebih mudah dan efisien.

Kerja sama juga dilakukan dengan PT Pertamina Retail yang akan menjadikan toko-toko SRC sebagai pangkalan resmi Pertamina untuk memastikan distribusi pasti gas LPG yang merata dan tepat sasaran bagi masyarakat.

Kolaborasi dengan PT Telekomunikasi Selular juga dilakukan untuk untuk memperluas akses digital bagi pengusaha UMKM dan masyarakat melalui kolaborasi layanan fixed broadband di toko-toko SRC.

"Pada kesempatan hari ini, saya tentunya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Sampoerna yang sampai hari ini masih konsisten untuk terus berkolaborasi bersama-sama dengan korporasi-korporasi lainnya, dalam menumbuh kembangkan para pengusaha UMKM di seluruh Indonesia," ujar Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman.

Presiden Direktur Sampoerna Ivan Cahyadi menyampaikan, Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 merupakan bagian dari partisipasi aktif Sampoerna.

"Kesepakatan kerja sama strategis antara SRC dan lima BUMN unggulan ini merupakan salah satu inisiatif yang mengakselerasi akses ketersediaan barang dan jasa di 250.000 toko kelontong binaan SRC. Sampoerna mendukung penuh agenda pemerintah dengan meningkatkan daya saing nasional dan mendorong hilirisasi industri sebagai fondasi pembangunan berdaulat yang berpihak pada bangsa dan rakyat Indonesia," terang Ivan.

Komitmen tersebut tecermin dalam berbagai inisiatif Sampoerna yang mencakup seluruh rantai nilai usahanya, dari hulu hingga hilir.

Di sektor hulu, Sampoerna bersama mitra pemasok melakukan program kemitraan dengan lebih dari 19.500 petani tembakau dan cengkih melalui pendampingan teknis untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dengan jaminan pembelian hasil panen. Bahkan, sebagian besar petani mitra tersebut juga menanam komoditas pangan dan turut mendukung swasembada pangan.

Di sektor produksi, Sampoerna mengoperasikan sembilan fasilitas produksi dan bermitra dengan 43 Mitra Produksi Sigaret (MPS) yang dimiliki oleh koperasi dan pengusaha daerah yang tersebar di 31 kota/kabupaten di Pulau Jawa. Selain itu, untuk mendukung operasional bisnis, Sampoerna bekerja sama dengan 1.700 pemasok barang dan jasa lokal.

"Saat ini, kami menyerap lebih dari 90.000 tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sampoerna juga secara konsisten meningkatkan kualitas SDM kami, mendorong inovasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif," ujar Ivan.

Sampai ke hilir, Sampoerna memasarkan produknya ke 30 tujuan ekspor dan ke pasar domestik, serta bekerja sama lebih dari 1,5 juta peritel di seluruh Indonesia.

Ivan menambahkan, sebagai bagian dari komitmen Sampoerna dalam berkontribusi kepada masyarakat luas dan mendorong terciptanya keadilan sosial, perusahaan terus menghadirkan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu inisiatif terbaru Sampoerna adalah Sampoerna Karya Bangsa yang menghadirkan berbagai jenis pelatihan bagi masyarakat luas untuk mencetak tenaga kerja terampil dan mendorong lahirnya wirausahawan mandiri.

"Seperti yang disampaikan Bapak Presiden, kekuatan bangsa Indonesia terletak pada persatuan. Sebagai perusahaan yang lahir dan beroperasi di Indonesia selama 112 tahun, semangat inilah yang menjadi landasan kelangsungan usaha Sampoerna untuk tumbuh bersama masyarakat, saling mendukung, dan bergotong royong untuk menjadi bagian dari kemandirian ekonomi menuju Indonesia Emas 2045," ujar Ivan.

Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 diharapkan menjadi salah satu momentum untuk memperkuat semangat gotong royong, memperluas pemberdayaan, dan mendorong kemandirian ekonomi rakyat di seluruh penjuru negeri. (E-1)