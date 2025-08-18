Kapolri dan Mensesneg Saksikan Semarak Panggung Rakyat di HI

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Mensesneg Prasetyo Hadi menghadiri pesta rakyat di Bundaran HI, Minggu (17/8).(Dok.Humas Polri)

SUASANA perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada Minggu (17/8) malam berlangsung semarak di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Ribuan masyarakat tumpah ruah memenuhi area ikonik ibu kota itu untuk menyaksikan rangkaian karnaval budaya, pertunjukan drone dan kembang api, serta panggung rakyat yang digelar sebagai puncak peringatan hari bersejarah bangsa.

Hadir langsung di tengah masyarakat, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk meninjau jalannya rangkaian acara. Kehadiran kedua pejabat negara ini bukan hanya sekadar agenda seremonial, tetapi juga simbol keterlibatan langsung pemerintah dalam memastikan perayaan berjalan aman, tertib, sekaligus meriah.

Puncak karnaval dimulai setelah Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka. Rangkaian karnaval diikuti oleh 42 Kementerian/ Lembaga yang menghias 29 truk dengan berbagai ornamen sesuai dengan tema program prioritas Presiden Prabowo. Karnaval dibuka dengan flag off oleh Presiden dan Wakil Presiden RI di Silang Monas, kemudian iring-iringan bergerak menuju ke Bundaran HI dan Senayan.

Sejak sore hari, kawasan Bundaran HI sudah dipadati pengunjung. Ribuan warga dari berbagai daerah datang dengan penuh antusias, membawa atribut merah putih, bendera kecil, hingga mengenakan pakaian bertema nasionalis. Di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin, juga telah terpasang berbagai dekorasi dengan warna merah putih yang semakin memperkuat nuansa kebangsaan.

Di panggung rakyat yang berdiri megah di dekat Bundaran HI, sejumlah musisi tanah air tampil menghibur masyarakat. Kehadiran panggung rakyat ini menjadi wujud pesta kebudayaan yang terbuka, mengajak seluruh elemen bangsa untuk ikut merayakan kemerdekaan secara inklusif.

Dalam peninjauan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme masyarakat. "Polri telah menyiapkan pengamanan ketat dengan melibatkan ribuan personel gabungan dari Mabes Polri, Polda dan Polres Jajaran, TNI, hingga stakeholder terkait lainnya," ujarnya.

Masyarakat yang hadir pun menyambut hangat kehadiran Kapolri dan Mensesneg. Banyak yang antusias berswafoto dan melambaikan tangan saat keduanya berkeliling meninjau area karnaval.

Perayaan malam itu pun berakhir dengan penuh kegembiraan. Bundaran HI kembali membuktikan dirinya sebagai titik pusat perayaan kebangsaan, tempat di mana semangat persatuan bangsa Indonesia berpadu dengan sukacita rakyat. (Ant/E-2)