Pesta Rakyat di Tangerang Meriahkan HUT ke-80 RI

Kompetisi memasak di gelaran Pesta Rakyat di Tangerang.(Antara)

Rangkaian acara pesta rakyat digelar di Tangerang, Banten, pada 23-24 Agustus 2025 untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 RI. Acara yang mengusung tema Pesta Meriah, Hadiah Melimpah ini diselenggarakan oleh Pertamina Patra Niaga dan dibuka gratis untuk masyarakat dengan syarat menunjukkan aplikasi MyPertamina.

Bazar, hiburan, hingga kompetisi kreatif dihadirkan dalam acara tersebut. Selain itu, digelar juga semifinal Cooking Competition 2025, penampilan musik dari grup penyanyi Feel Koplo dan Yovie & Nuno, serta aktivitas sosial berupa tebus murah paket sembako. Selain itu, bazar UMKM lokal dan komunitas difabel juga dilibatkan sebagai bagian dari upaya mendukung pelaku usaha kecil.

Rangkaian perlombaan menambah semarak perayaan, mulai dari lomba menggambar, fashion show anak, kompetisi band, tari tradisional, dance K-pop, hingga lomba remote control.

Baca juga : Angkat Potensi Kuliner Nusantara melalui Kompetisi Memasak

Acara ini juga menyediakan beragam hadiah bagi pengunjung, termasuk tiket pesawat pulang-pergi Jakarta–Denpasar, layanan towing kendaraan, e-voucher, hingga merchandise khusus.

Gelaran pesta rakyat ini diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat untuk merayakan kemerdekaan secara meriah, hangat, sekaligus mendorong kreativitas serta kebersamaan.

"MyPertamina Pasar Rakyat kami hadirkan sebagai wujud rasa syukur Pertamina Patra Niaga sekaligus berbagi kebahagiaan. Di sini masyarakat bisa berhemat, bersenang-senang, sekaligus mendukung UMKM. Kami berharap melalui Bright Gas Cooking Competition dan berbagai acara lainnya, masyarakat dapat merayakan kemerdekaan dengan cara yang lebih hangat, kreatif, bermakna, dan tentunya semakin dekat dengan Pertamina Patra Niaga," ujar Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth Marchelino Verieza.

Baca juga : Pertamina Apresiasi Pelanggan melalui MyPertamina Tebar Hadiah 2025

Setiap transaksi yang menggunakan MyPertamina minimal Rp80.000 akan mendapatkan kesempatan memiliki hadiah seperti tiket pesawat PP Jakarta-Denpasar, free towing kendaraan, e-voucher MyPertamina hingga merchandise.

Secara khusus, di kegiatan itu digelar juga kompetisi memasak dengan tema Rasa Nusantara untuk Negeri. Kompetisi ini menghadirkan dua juri profesional, Chef Archie dan Chef Mikdat Adi Sulman, yang menilai langsung kreativitas, teknik, serta cita rasa masakan para peserta. Dari ribuan pendaftar untuk 3 kota, terpilih 30 peserta terbaik untuk bersaing di semifinal Jakarta, dan nantinya juara 1-3 akan melaju ke babak final demi merebut gelar bergengsi tahun ini.

Total hadiah juara semifinal senilai jutaan rupiah siap disiapkan. Juara 1 akan membawa pulang Rp15.000.000, Juara 2 Rp10.000.000, dan Juara 3 Rp7.500.000. Tak hanya itu, masing-masing pemenang juga berhak atas tabung perdana Bright Gas 5,5 KG serta perlengkapan memasak premium yang akan melengkapi dapur mereka. (Ant/E-3)