Pertamina Patra Niaga Dirikan Demplot Anggrek di Kawasan Konservasi Gajah ANECC

PERTAMINA Patra Niaga mendirikan demplot di kawasan konservasi gajah ANECC di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara. Pendirian demplot merupakan bagian dari program CSR mereka di kawasan tersebut.
"Melalui program ini kami ingin memberi kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan sekaligus mendorong kawasan Aek Nauli menjadi destinasi wisata edukasi yang berkelanjutan," ungkap Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumampouw, Kamis (21/8).
Program yang dimaksud adalah program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina. Salah satu aktivitas yang dijalankan melalui program itu yakni pendirian demplot (demonstration plot) tumbuhan Anggrek dan Kantong Semar di kawasan Aek Nauli Elephant Conservation Camp (ANECC).
ANECC adalah fasilitas konservasi gajah yang berada di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Aek Nauli, Simalungun, Sumut. ANECC dikelola oleh Balai Besar KSDA Sumut bekerja sama dengan Balai Litbang LHK Aek Nauli serta Lembaga Vesswec.
Di kawasan ANECC, masyarakat dapat mengenal lebih dekat upaya konservasi gajah sumatra yang hidup bebas di hutan Aek Nauli. Selain konservasi, ANECC juga menawarkan berbagai kegiatan interaktif gajah. Pengunjung pun dapat berinteraksi langsung dengan gajah seperti menyentuhnya, berfoto, memberi makan atau memandikan, di bawah pengawasan mahout (pelatih gajah).
Dengan mendirikan demplot anggrek, Pertamina Patra Niaga, melalui Fuel Terminal (FT) Pematangsiantar, melibatkan dirinya mengembangkan kawasan wisata edukasi konservasi gajah sumatra di ANECC. "Konservasi Gajah Sumatera dan edukasi keanekaragaman hayati merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi," imbuh Fahrougi.
Secara teknis, FT Pematang Siantar terlibat mengembangkan kawasan wisata edukasi tersebut berkolaborasi dengan tim Posyandu Gajah ANECC dan Kelompok Tani Elephant Nauli, sebagai pengelola program pelestarian flora langka di kawasan itu.
Menurut Fahrougi, demplot ini juga dapat memudahkan pengunjung mengenali berbagai jenis anggrek hutan dan kantong semar yang merupakan tanaman khas kawasan tropis dan endemik hutan Sumatra.
Patra Niaga pun melihat program ini dapat membuka peluang pemberdayaan masyarakat sekitar, yakni melalui kegiatan wisata edukasi, pelatihan lingkungan serta pengembangan produk berbasis konservasi.
Pengelola ANECC, Lisbeth Manurung, menilai sinergi dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pertamina Patra Niaga, sangat penting untuk menjaga ekosistem hutan Aek Nauli. Bagi ANECC, semakin banyak pihak yang terlibat, maka akan semakin besar pula dampak positif yang dihasilkan bersama. (E-2)
