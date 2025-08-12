Pertamina Dinilai Berkontribusi Besar pada Upaya Swasembada Energi

Petugas tim Satgas Pertamina mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax Turbo .(Antara)

KINERJA Pertamina pada semester I 2025 dinilai sejalan dengan semangat HUT ke-80 Republik Indonesia. Capaian positif itu juga disebut sangat mendukung upaya pencapaian swasembada energi.

”Ya, tentu. Jadi, ini bagian dari upaya kita menciptakan ketahanan energi dalam rangka menciptakan kemandirian dan swasembada energi ke depan,” kata anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno, Selasa (12/8).

Selain mampu menjaga produksi migas 1,04 juta barel setara minyak, Eddy juga yakin Pertamina mampu terus meningkatkan produksi dan lifting minyak. Kondisi demikian, imbuhnya, tak lepas dari dari hasil temuan Pertamina terhadap sejumlah cadangan, yang pada ujungnya akan berkontribusi pula untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

”Penemuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan hulu Pertamina di bidang eksplorasi dan pengeboran menghasilkan cadangan baru. Ini akan menambah peluang bagi Indonesia untuk bisa meningkatkan lifting minyak sesuai target Indonesia untuk melakukan lifting minyak sebesar 1 juta barel per hari pada 2030,” jelas Eddy.

Menurut Eddy, kinerja Pertamina ini sekaligus jadi salah satu tonggak untuk bisa mencapai ketahanan dan kemandirian energi, khususnya sektor migas. ”Mengingat, kita hari ini mengonsumsi minyak mentah sebesar 1,6 juta barel per hari. Sementara produksi kita sedikit di bawah 600 barel per hari,” ucapnya.

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Economic Society Network Institute Acuviarta Kartabi. Acuviarta menilai capaian Pertamina sejalan dengan semangat HUT ke-80 RI guna mendukung ketahanan energi, dalam upaya swasembada energi.

“Ya, me-remind tema Presiden Prabowo yaitu pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan seperti tertuang dalam RPJM. Jadi ada inklusivitas, yaitu tidak hanya pertumbuhan tetapi ada juga pemerataannya,” ujarnya.

Capaian BUMN energi itu, menurut Acuviarta, memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Termasuk di antaranya mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

”Saya kira akan lebih sehat, akan membantu mengurangi beban defisit APBN. Salah satu hal paling penting adalah kita mampu memperbaiki manajemen energi kita. Ini kan kontribusi Pertamina yang sangat baik,” jelasnya.

KURANGI IMPOR BBM

Berkat capaian Pertamina tersebut, untuk jangka menengah diyakini mampu mengurangi impor BBM dan minyak mentah. Dengan demikian, jelas Acuviarta, akan terjadi penghematan anggaran yang cukup signifikan. Adapun untuk jangka pendek, akan berdampak positif terhadap upaya ketahanan stok kebutuhan BBM.

Selain itu, Pertamina juga memberikan kontribusi yang besar, baik dari pajak, PNBP, maupun dividen. ”Kontribusi itu akan terjaga, bahkan lebih bisa semakin meningkat,” tutupnya.

Sebelumnya, Pertamina membukukan kinerja menggembirakan. Hingga semester I 2025, misalnya, produksi migas Pertamina tercatat sebesar 1,04 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD). Produksi ini terdiri atas produksi minyak 557 ribu barel per hari (MBOPD) dan produksi gas 2.798 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) hingga semester I-2025.

Pada bidang eksplorasi, Pertamina juga terus agresif mencari cadangan migas baru. Pada semester I 2025, Pertamina melakukan survei Seismik 3D sepanjang 539 km2. (E-2)