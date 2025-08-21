Qoin Perkuat Layanan QRIS untuk Inklusi Keuangan

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
SEBAGAI penyedia layanan QRIS yang aktif sejak tahun lalu, Qoin Digital Indonesia berkomitmen mendukung inklusi keuangan melalui digitalisasi pembayaran di berbagai sektor, khususnya UMKM. Tahun ini, Qoin mengambil langkah strategis dengan menjalin kerja sama dengan Alto Network, salah satu lembaga switching nasional.
Penambahan kemitraan dengan Alto Network diharapkan memperluas jalur konektivitas transaksi sehingga merchant dapat menikmati kecepatan, stabilitas, dan reliabilitas yang lebih tinggi dalam menerima pembayaran QRIS dari berbagai penyedia jasa keuangan.
"Sejak pertama kali menjadi penyelenggara QRIS, kami memiliki visi untuk menjadikan pembayaran digital sebagai sarana pemberdayaan ekonomi nasional. Kerja sama dengan Alto merupakan bagian dari strategi memperkuat fondasi teknologi kami, agar transaksi QRIS semakin lancar, aman, dan menjangkau lebih banyak masyarakat," ujar Ari Stefanus, Direktur Utama Qoin Digital Indonesia, dalam keterangannya, Kamis (21/8).
Alto akan berperan sebagai penghubung (switching) yang mengintegrasikan sistem Qoin dengan ekosistem pembayaran nasional. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas penanganan transaksi, tetapi juga memperluas jangkauan merchant, mulai dari kota besar hingga pelosok daerah.
Dukungan Alto memungkinkan Qoin untuk membantu proses QRIS secara lebih optimal, sehingga settlement dapat berlangsung lebih lancar. Kolaborasi ini sekaligus mendukung program nasional digitalisasi sistem pembayaran Bank Indonesia melalui perluasan dan percepatan penggunaan QRIS di seluruh lapisan masyarakat. (Ant/I-2)
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) kembali menggelar ajang penghargaan tahunan Top Agent Award (TAA) 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada tenaga pemasar berprestasi.
Meskipun tingkat inklusi keuangan nasional terus meningkat, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah masih berada di angka 13,41%.
Bank Woori Saudara melalui KCP Kebayoran Baru menggelar sosialisasi literasi dan inklusi keuangan bagi 254 pegawai Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI.
Inklusi dan literasi keuangan akan membuat masyarakat mampu membuat keputusan keuangan yang lebih baik sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) berupaya memperluas inklusi keuangan syariah guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat melalui berbagai program dengan mengenalkan produk layanan jasa keuangan syariah.
Program ini mempertemukan 30 UMKM terpilih hasil kurasi nasional binaan BUMN untuk dibekali wawasan, strategi, dan akses pasar internasional.
SELEBRITAS Raffi Ahmad mengatakan, salah satu kunci penting dalam mengembangkan suatu usaha, terutama UMKM, yakni berkolaborasi.
Kegiatan ini menutup seri pelatihan yang sebelumnya telah digelar di Palembang, Makassar, Lombok, Bali, dan Medan
Rapat Koordinasi UMKM dan Desa Bakti BCA
PNM melalui Mekaar Home menghadirkan akses rumah layak dan produktif bagi perempuan prasejahtera.
BAZNAS RI meluncurkan program pemberdayaan ekonomi ZChicken di Kabupaten Tangerang dengan menyalurkan bantuan senilai Rp522,5 juta.
