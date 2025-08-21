Qoin Perkuat Layanan QRIS untuk Inklusi Keuangan

Konsumen melakukan pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di salah satu kios Pasar Tradisional di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025).(Antara/Harviyan Perdana Putra)

SEBAGAI penyedia layanan QRIS yang aktif sejak tahun lalu, Qoin Digital Indonesia berkomitmen mendukung inklusi keuangan melalui digitalisasi pembayaran di berbagai sektor, khususnya UMKM. Tahun ini, Qoin mengambil langkah strategis dengan menjalin kerja sama dengan Alto Network, salah satu lembaga switching nasional.

Penambahan kemitraan dengan Alto Network diharapkan memperluas jalur konektivitas transaksi sehingga merchant dapat menikmati kecepatan, stabilitas, dan reliabilitas yang lebih tinggi dalam menerima pembayaran QRIS dari berbagai penyedia jasa keuangan.

"Sejak pertama kali menjadi penyelenggara QRIS, kami memiliki visi untuk menjadikan pembayaran digital sebagai sarana pemberdayaan ekonomi nasional. Kerja sama dengan Alto merupakan bagian dari strategi memperkuat fondasi teknologi kami, agar transaksi QRIS semakin lancar, aman, dan menjangkau lebih banyak masyarakat," ujar Ari Stefanus, Direktur Utama Qoin Digital Indonesia, dalam keterangannya, Kamis (21/8).

Alto akan berperan sebagai penghubung (switching) yang mengintegrasikan sistem Qoin dengan ekosistem pembayaran nasional. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas penanganan transaksi, tetapi juga memperluas jangkauan merchant, mulai dari kota besar hingga pelosok daerah.

Dukungan Alto memungkinkan Qoin untuk membantu proses QRIS secara lebih optimal, sehingga settlement dapat berlangsung lebih lancar. Kolaborasi ini sekaligus mendukung program nasional digitalisasi sistem pembayaran Bank Indonesia melalui perluasan dan percepatan penggunaan QRIS di seluruh lapisan masyarakat. (Ant/I-2)