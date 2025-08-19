Pemprov Jatim Ganti Kerusakan Taman Akibat Pesta Rakyat

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran kepala perangkat daerah turun langsung membersihkan area Taman Apsari.(MI)

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur mengganti semua kerusakan Taman Apsari akibat Pesta Rakyat perayaan HUT Kemerdekan ke-80 RI di depan Gedung Negara Grahadi. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku telah berkoordinasi dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mengidentifikasi kerusakan serta tanaman yang perlu diganti.

“Terkait taman saya sudah berkoordinasi dengan Pak Wali Kota Surabaya. Desain taman nanti juga tetap mengikuti yang sebelumnya,” kata Khofifah di Surabaya, Selasa (19/8).

Khofifah memastikan pemerintah provinsi menanggung penuh perbaikan Taman Apsari yang rusak akibat injakan ribuan penonton usai Pesta Rakyat yang digelar Senin (18/8) malam. Usai pesta rakyat digelar, Khofifah bersama jajaran kepala perangkat daerah turun langsung membersihkan area Taman Apsari.

“Saya mengajak teman-teman Kepala OPD Pemprov Jatim turun langsung, agar kawan-kawan tim kebersihan bisa lebih cepat selesai pekerjaannya,” ucapnya.

Ia menegaskan area sekitar Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, dan Taman Apsari harus bersih seperti semula usai gelaran Pesta Rakyat. “Setiap selesai kegiatan, area harus langsung dibersihkan agar jalan segera bisa digunakan kembali,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala DLH Jatim Nurkholis memastikan pembersihan area Grahadi dan sekitarnya segera selesai. Ia juga menyampaikan kalau pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak DLH Kota Surabaya.

“Kami juga sudah koordinasi dengan DLH Kota Surabaya. Perbaikan taman segera mulai dikerjakan,” tukasnya.(M-2)

