Saham Dunia Terpuruk Imbas Kekhawatiran Rusia-Ukraina

PASAR saham global mencapai posisi terendah tiga minggu dan minyak naik pada akhir perdagangan Senin atau Selasa WIB (22/2/2022). Hal itu dipicu meningkatnya kekhawatiran Rusia akan menyerang Ukraina.

Pasukan Rusia membunuh lima penyabot yang melanggar perbatasan barat daya negara itu dari Ukraina pada Senin (21/2/2022), kantor berita mengutip militer mengatakan, tuduhan yang ditepis Kyiv sebagai yang terbaru dari serangkaian palsu.

Kyiv dan Barat khawatir bahwa insiden perbatasan di dekat timur Ukraina dapat digunakan sebagai dalih bagi Moskow untuk menyerang tetangganya. Rusia membantah rencana tersebut.

Pasar Mudah Bergolak

Indeks ekuitas dunia MSCI turun 0,4 persen menjadi 700,11, dengan hari libur umum Senin (21/2/2022) di Amerika Serikat, yang akan membuat Wall Street ditutup, menipiskan perdagangan dan menambah volatilitas.

Indeks saham berjangka S&P 500 turun 0,66 persen. Nasdaq berjangka merosot 1,2 persen.

Saham-saham Eropa tergelincir 1,65 persen ke level terendah dalam lebih dari empat bulan. Saham Inggris turun 0,5 persen dengan saham perusahaan yang memiliki eksposur ke Rusia dan Ukraina turun drastis.

Saham berjangka AS dan saham Eropa kehilangan keuntungan awal yang dibuat di tengah berita bahwa Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada prinsipnya telah setuju untuk mengadakan pertemuan puncak tentang krisis Ukraina.

Kremlin mengatakan tidak ada rencana konkret untuk pertemuan puncak, meskipun panggilan atau pertemuan dapat diatur kapan saja.

"Kremlin menjelaskan hari ini bahwa mereka tidak terburu-buru untuk pertemuan puncak dengan Biden," kata Tim Ash, ahli strategi di BlueBay Asset Management.

Menteri luar negeri Inggris Liz Truss mengatakan dia meningkatkan persiapan dengan sekutu untuk skenario terburuk, menambahkan bahwa invasi Rusia ke Ukraina sangat mungkin terjadi.

Untuk mengingatkan pertaruhannya, Reuters melaporkan Biden telah menyiapkan paket sanksi yang mencakup larangan lembaga keuangan AS memproses transaksi untuk bank-bank besar Rusia.

Rubel anjlok hampir 3,0 persen terhadap dolar dan saham Rusia merosot 9,0 persen ke level terendah dalam 14 bulan.

Indeks dolar AS turun 0,1 persen menjadi 95,668, jauh di bawah level tertinggi 1,5 tahun di 97,441 yang dicapai bulan lalu.

Euro sedikit berubah pada 1,1327 dolar, sementara imbal hasil obligasi pemerintah 10-tahun Jerman, dilihat sebagai aset teraman di Eropa, mencapai posisi terendah dua minggu di 0,185 persen.

Survei Indeks Manajer Pembelian awal menunjukkan ekonomi zona euro rebound tajam bulan ini karena pelonggaran pembatasan virus corona memberi dorongan pada industri jasa yang dominan.

"Invasi Rusia ke Ukraina akan membuat pekerjaan bank sentral di seluruh Eropa jauh lebih sulit," kata Matteo Cominetta, ekonom senior di Barings Investment Institute.

"Investor harus memposisikan diri untuk ketidakpastian dan kemungkinan kesalahan kebijakan yang lebih tinggi."

Pasar juga memperkirakan pengetatan kebijakan agresif oleh Federal Reserve AS karena inflasi merajalela. Ukuran inflasi inti yang disukai Fed akan dirilis pekan ini dan diperkirakan menunjukkan kenaikan tahunan sebesar 5,1 persen - laju tercepat sejak awal 1980-an.

Setidaknya enam pejabat Fed akan berbicara minggu ini dan pasar akan sangat sensitif terhadap pandangan mereka tentang kemungkinan kenaikan 50 basis poin pada Maret.

Komentar baru-baru ini telah condong ke langkah drastis seperti itu dan kontrak berjangka telah mengurangi kemungkinan kenaikan setengah poin menjadi sekitar 20 persen dari jauh di atas 50 persen seminggu yang lalu.

Di pasar minyak, minyak mentah Brent naik 1 dolar AS menjadi 94,41 dolar AS karena krisis Ukraina, sementara minyak mentah AS juga naik 1 dolar AS menjadi 91,98 dolar AS per barel.

Minyak telah mengalami kerugian mingguan pertama dalam dua bulan pekan lalu, mundur dari level tertinggi tujuh tahun, di tengah tanda-tanda kemajuan pada kesepakatan Iran yang dapat melepaskan pasokan baru ke pasar.

Juru bicara kementerian luar negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan "kemajuan signifikan" telah dibuat dalam pembicaraan untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran 2015 pada Senin (21/2/2022) setelah seorang pejabat senior Uni Eropa mengatakan pada Jumat (18/2/2022) bahwa kesepakatan itu "sangat, sangat dekat".

Emas telah diuntungkan dari statusnya sebagai salah satu tempat berlabuh yang aman tertua, naik ke tertinggi sembilan bulan di 1.908 dolar per ounce, sebelum turun kembali ke 1.893 dolar AS per ounce. (Ant/OL-13)

