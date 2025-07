IHSG Hari Ini, Senin 28 Juli 2025: Mendatar Dibayangi Final Kesepatakan Dagang

Ilustrasi(Antara)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan Senin, 28 Juli 2025, dibuka menguat 87,25 poin atau 1,16% ke posisi 7.630,75. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 7,56 poin atau 0,95% ke posisi 802,07.

Analis Phintraco Sekuritas Ratna Lim memperkirakan IHSG hari ini bergerak mendatar di tengah pelaku pasar yang bersikap wait and see terhadap kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed.

"Diperkirakan IHSG berpotensi konsolidasi (mendatar) pada kisaran 7.450 sampai 7.650 pada pekan ini,” ujar Ratna Lim dalam kajiannya, di Jakarta, Senin.

Dari mancanegara, sentimen positif akan berasal dari tercapainya kerangka kerja perjanjian dagang antara AS dan Indonesia, serta perjanjian dagang antara AS dan Jepang. Pelaku pasar menantikan kesepakatan dagang lainnya sebelum batas waktu 1 Agustus 2025 pada akhir pekan ini. AS dan Tiongkok juga dijadwalkan akan melakukan negosiasi lanjutan di Stockholm, Swedia pada 28 dan 29 Juli 2025.

Di sisi lain, pelaku pasar menantikan pertemuan Bank Sentral AS The Fed pada 29 dan 30 Juli 2027, yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan tetap pada level 4,25 sampai 4,5 persen. Selain itu, pelaku pasar juga mencermati kelanjutan earning season pada kuartal II 2025, dengan lebih dari 150 emiten dalam indeks S&P500 dijadwalkan akan merilis kinerja selama pekan ini.

Dari kawasan Asia, Bank of Japan akan melakukan pertemuan pada pekan ini, yang diperkirakan mempertahankan suku bunga acuannya.

Dari dalam negeri, pelaku pasar akan menantikan data pertumbuhan FDI pada Kamis (31/7), serta data inflasi dan neraca perdagangan Jumat (1/8). Selain itu, investor juga mencermati lanjutan earning season kuartal II 2025. (Ant/E-3)