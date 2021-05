BI Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed pada 2022

GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksikan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed mulai menaikkan suku bunga acuan pada 2022. Perry menilai The Fed belum akan menghentikan pembelian US Treasury atau tapering off pada tahun ini.

“Tahun depan, kita akan mempersiapkan juga kemungkinan bahwa The Fed mulai mengubah kebijakan moneter. Mulai mengurangi pembelian intervensi di likuiditasnya, bahkan mulai pengetatan dan juga kenaikan suku bunga,” ujar Perry dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Senin (31/5).

Lebih lanjut, dia menegaskan BI tetap melakukan berbagai langkah antisipasi terkait kebijakan Bank Sentral AS. Menurutnya, hal ini juga akan memengaruhi pasar keuangan domestik. Termasuk, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dan nilai tukar rupiah.

“Di tahun depan, kita memastikan ekonomi kita, terutama kebijakan moneter tetap terbaik,” tegas Perry.

Sementara itu, dari dalam negeri, Perry memastikan bahwa Bank Sentral tetap mempertahankan suku bunga acuan pada level rendah. Dalam hal ini, hingga terdapat indikasi awal perbaikan tingkat inflasi.

Menurut Perry, kondisi tersebut mungkin terjadi pada awal tahun depan. Diketahui, BI memproyeksikan tingkat inflasi pada kisaran 3% plus minus 1% atau 2-4%.

“Kebijakan suku bunga rendah akan kami pertahankan, sampai terdapat indikasi awal perbaikan inflasi, yang kemungkinan baru terjadi di awal tahun depan,” pungkasnya.(OL-11)